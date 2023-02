Elettriche o ibride plug-in? In Europa non c’è storia

Elettriche o ibride plug-in? In Europa non c’è storia: mentre le prime continuano ad aumentare le vendite, le seconde cominciano a calare. Solo in Italia…

Elettriche o ibride plug-in? I numeri parlano chiaro

Sì, solo in Italia l’ansia da autonomia spinge le vendite delle plug-in, con un rassicurante doppio motore benzina-elettrico. Un dato emerso già nel 2022 e che si è consolidato anche in gennaio, con le prima a quota 6.136 immatricolazioni e le seconde ferme 3.342, poco più della metà. A livello europeo, invece, non c’è storia: dopo tre anni in cui le vendite di entrambe le motorizzazioni salivano in modo omogeneo, nel 2022 le strade si sono divaricate. Le EV sono ancora salite, da 1,21 milioni del 2021 a 1,56 milioni dell’anno appena concluso. Altro trend per le ibride plug-in, che invece sono leggermente scese a 1,02 milioni. Risultato: la forbice si è allargata di quasi 560 mila unità. Il che fa pensare che la stagione dell’ibrido plug-in, da sempre considerato una tecnologia di passaggio, sia già sul viale del tramonto. Mentre l’elettrico, con l’uscita di modelli sempre più convincenti sul piano dell’autonomia, sia destinato a un’ulteriore rapida crescita. Mettendo nel mirino i due milioni di consegne già quest’anno.

Classifica per gruppi: VW davanti a Tesla, flop per i giapponesi

I numeri di vendita in Europa nel 2022 sono stati elaborati dalla società specializzata Jato Dynamics, che pubblica anche la classifica delle vendite per gruppi. Qui la forza d’urto di Volkswagen, con la sua miriade di marchi, prevale su tutti, compresa Tesla, che invece sbanca la graduatoria per singoli modelli. Il il super-gruppo tedesco ha immatricolato 349 mila auto a batterie, contro le 232 mila del brand di Elon Musk, che però continua a crescere di più (38% contro 15%). Tesla precede di pochissimo, nemmeno 2 mila unità, il gruppo Stellantis, spinto soprattutto dagli ottimi risultati della Fiat 500e (66.198 auto vendute) e della Peugeot e-208 (46.616). Non brilla invece Renault, che scivola in quinta posizione a quota 143 mila EV vendute. Il vero exploit è quello delle marche cinesi, cresciute del 122% a 61.508 immatricolazioni, un dato a cui vanno aggiunte le 78 .856 di Geely, gruppo che comprende anche Volvo e Polestar. Mentre il flop che più colpisce è quello delle marche giapponesi: Nissan -6%, Mazda -47%, Honda -38%. Solo Toyota cresce, ma con numeri marginali.

