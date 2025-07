Elettriche Mercedes in calo, bene le plug-in

Elettriche Mercedes in calo anche nel secondo trimestre 2025: -24% a 35,000 unità rispetto al 2024. Bene invece le ibride plug-in.

Elettriche Mercedes in calo, aspettando la CLA

Non è stato un gran trimestre quello che ci lasciamo alle spalle per la Mercedes. Nel complesso le vendite sono calate del 9% a 453.700 unità. E le prospettive ora sono ancora meno rosee, con la scure dei dazi di Donald Trump dietro l’angolo. Per le auto elettriche la battuta d’arresto è stata ancora più pesante, perdendo di fatto un quarto delle vendite. Un calo maggiore anche a quello accusato da Tesla: -13% nello stesso periodo. Ora si punta tutto su una gamma completamente rinnovata nelle auto a batteria, a cominciare dalla nuova CLA, su cui a Stoccarda puntano molto, a cui segurà la nuova GLC. È un fatto comunque che i tanti Suv elettrici su cui ha puntato la Mercedes nella sua prima ondata non hanno dato i risultati sperati. Volano invece le vendite di ibride plug-in, che hanno messo a segno un altro balzo del 34% a 59 mila unità. In tutto le auto con la spina, tra elettriche e plug-in, valgono poco più di un quinto delle vendite totali, per l’esattezza il 21%.

In arrivo una nuova generazione di furgoni e gran limousine

Altro fronte su cui sta lavorando la Casa di Stoccarda è la nuova base tecnica per furgoni e gran limousine, la Van Electric Architecture. Un test su strada è stato effettuato con due prototipi della VLE, grande monovolume in arrivo nel 2026. Con un viaggio da Stoccarda attraverso le Alpi fino a Roma, con solo due brevi soste di ricarica di 15 minuti ciascuna. Secondo Mercedes questa nuova architettura consente una chiara differenziazione tra Grand Limousine con posizionamento privato e trasportatori commerciali. I futuri modelli di monovolume a destinazione privata, noti appunti anche come Grand Limousine, saranno denominati Mercedes VLE e Mercedes VLS. Mentre il VLE, con un massimo di 8 posti, sarà destinato a famiglie e comitive numerose oltre che ai servizi di navetta, il VLS definirà “un segmento unico nel suo genere che conferisce vera grandezza al lusso automobilistico“.