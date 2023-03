Elettriche meno care? Le 6 cose da fare

Elettriche meno care? Un nuovo studio curato da Eurelectric-EY spiega i sei elementi essenziali per rendere le auto a batterie alla portata di tutti.

Elettriche meno care? Bisogna lavorare non solo sulle auto, ma sul sistema

La macchina elettrica non deve restare un’opzione alla portata di pochi privilegiati. E lo studia spiega dove concentrare gli sforzi per renderla accessibile a tutti. Concentrandosi su materie prime critiche, ricarica intelligente, gestione della rete, energia pulita, manodopera qualificata e digitalizzazione per agevolare i consumatori. “La chiave per raggiungere questo obiettivo è rendere l’ecosistema dei veicoli elettrici la scelta più ovvia per il consumatore”, dice Kristian Ruby, segretario generale di Eurelectric, l’associazione delle industrie elettriche europee, con oltre 3.500 associati. Abbassare i prezzi delle batterie è il primo passo, definendo regolamenti e mandati chiari per attrarre investimenti in una catena di approvvigionamento resiliente. Con miglioramento delle prestazioni, riciclaggio e innovazione nelle sostanze chimiche alternative. Nonché autorizzazione più rapida ed estrazione sostenibile per garantire l’accesso a litio, cobalto e nichel, sottraendosi alla dipendenza da fornitori inaffidabili.

Avere una EV diventare semplice e piacevole…

Il veicolo stesso, secondo Eurelctric, è solo una parte della storia. Va accompagnato da adeguate infrastrutture di ricarica, nei luoghi e negli spazi in cui le persone ne hanno bisogno. E abilitato da una rete intelligente che consenta il flusso bidirezionale di energia verde, supportato da tecnologie che rendano la proprietà di veicoli elettrici semplice e piacevole. La mancanza di colonnine pubbliche di ricarica è la prima preoccupazione per i potenziali acquirenti. Le stazioni, a casa, in ufficio o in viaggio, devono essere distribuite in modo rapido e uniforme in tutti i paesi dell’UE. Entro il 2030, l’Europa avrà bisogno di 5,4 milioni di caricabatterie non residenziali rispetto ai 482.000 disponibili- Per soddisfare circa 200 TWh di domanda energetica per i veicoli elettrici. E abbiamo bisogno che quell’energia sia priva di emissioni di carbonio. Ciò solleva sfide per il bilanciamento della rete, da affrontate ora per evitare poi sovraccarichi e blackout.

Elettriche meno care? Le utility devono fare la loro parte, ma…

Le utility svolgeranno un ruolo enorme nel spingere l’industria della mobilità elettrica verso l’adozione di massa. Implementando reti nuove e aggiornate e progetti rinnovabili. Le autorità di regolamentazione, tuttavia, devono essere d’accordo con un quadro abilitante chiaro. Eurelectric invita i responsabili politici a:

– Espandere, aggiornare e rendere le reti di distribuzione a prova di clima;

– Semplificare le autorizzazioni per ridurre i ritardi nell’installazione delle ricariche e incentivare le imprese a installare le ricariche tramite con d’imposta e sovvenzioni;

– Sostenere tecnologie flessibili come i contatori intelligenti e il veicolo verso la rete. Consentendo la risposta dal lato della domanda e aumentare la consapevolezza su come i cittadini possono diventare persone attive nella transizione energetica;

– Incoraggiare gli investimenti nella produzione nazionale di materie prime, riciclabilità e tecnologie alternative per le batterie.

