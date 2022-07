Elettriche in Europa: Tesla riprende la testa, ma la 500e…

Elettriche in Europa: la Tesla riprende la testa con il Model Y, ma la 500e mantiene una solida 2° posizione, davanti all’altra Tesla (Model 3).

Elettriche in Europa: Model Y davanti a tutti, male la Zoe e le due Volkswagen

I dati, elaborati da Jato Dynamics, sono relativi a giugno. La Casa di Elon Musk è solita concentrare le consegne nell’ultimo mese del trimestre e il suo successo non stupisce. La 500e cede momentaneamente la leadership, ma conserva un ottimo secondo posto salendo a 7.269 consegne (+43% sul 2021). A completare l’ottima performance del gruppo Stellantis, la Peugeot e-208 conquista il quarto posto con 5.626 auto vendute. Due grandi gruppi come Volkswagen e Renault sono costretti a inseguire. Il primo piazza tre modelli nella top ten (Skoda Enyaq, VW ID.3 e ID.4), ma continua ad accusare difficoltà a produrre e consegnare le auto ordinate. Il secondo di modelli tra i primi dieci ne piazza due (Zoe e Twingo), ma sono lontani tempi in cui dominava il mercato europeo. E i numeri dicono che, tra le piccole, la 500e vende più del doppio della Twingo, nonostante prezzi più salati.

Le elettriche sovrastano le ibride plug-in

Gli analisti di Jato (qui) fanno notare che giugno è stato un mese pessimo per tutto il mercato dell’auto. E che anche le auto con la spina registrano un calo (-8%). Tra elettriche pure e ibride plug-in se ne sono vendute in tutto 215 mila, contro le 233 mila del giugno 2021. Alla flessione ha contributo il pessimo risultato della Tesla Model 3 (-76%), della Zoe e della ID.3 (entrambe -47%). Le elettriche fanno comunque la parte del leone con una quota del 62%, contro il 38% delle plug-in, sempre meno richieste anche secondo le ultime statistiche ACEA. Altro dato interessante: Tesla entra di nuovo della top ten europea assoluta, con modelli di tutte le motorizzazioni. Il Model Y è al 9° posto con 16.687 auto vendute, preceduto (non di molto) da auto termiche con prezzi infinitamente più bassi. Tra le plug-in, infine, colpisce il dato di Jeep, con le versioni ibride plug-in a rappresentare il 47% del venduto.