Elettriche fuori portata per i redditi medio bassi? Vediamo…

Elettriche fuori portata per chi ha redditi medio-bassi? A scriverci è un nostro assiduo lettore, Luigi Solazzi, con un interrogativo che molti si pongono.

Elettriche fuori portata… / Noleggiandola, invece di acquistarla, i conti cambiano

“Leggo con frequenza la frase: “le BEV costano troppo“, quindi non sono alla portata di molti. Fatto salvo l’assunto che la TCO (Total cost of ownership) è favorevole, l’investimento necessario, incentivi o no, è senz’altro oneroso. Ma chi l’ha detto che l’auto devi per forza comprarla? Perché non si prende in considerazione il noleggio, o altre formule come il canone con maxi-rata finale? Se fai bene i conti, il confronto fra acquisto di una termica e il noleggio di una BEV può essere vantaggioso per quest’ultima. Nel mio caso è stato senz’altro così. Da una parte abbiamo costo del capitale investito (o del finanziamento), ammortamento, consumi, costi d’uso, bollo, assicurazione più alta. Dall’altra solo un canone, e consumi ridotti dell’80%. Potete fare un confronto tra l’acquisto di una termica e il noleggio di una auto media BEV? Sono consapevole che non sempre il noleggio è vincente in termini finanziari, dipende dalla capacità di selezione delle offerte. Ma di sicuro il canone al posto dell’acquisto sarebbe alla portata di tutti. E poi, guidare elettrico è un piacere che non ha prezzo“. Luigi Solazzi

Elettriche fuori portata? Fatevi bene i conti…

Risponde Paolo Mariano. Lei centra in pieno un approccio a me molto caro. Molti italiani sono legati al concetto di acquisto e non vedono altra soluzione. Ma molti altri hanno metabolizzato il concetto di noleggio a lungo termine. O, (più comunemente) di acquisto con finanziamento e possibilità di restituzione/ maxirata finale/ rifinanziamento (una sorta di noleggio a lungo termine). Questi utenti sono abituati a ragionare in termini di spesa mensile (un po’ come se il finanziamento si configurasse di fatto come un noleggio). Ed è a questo punto che il “noleggio” di una EV potrebbe risultare vantaggioso rispetto a un’endotermica (e ancor più all’acquisto). Se siamo abituati a ragionare in termini di costo mensile, e le nostre percorrenze sono di un certo livello ( oltre i 15/20.000 km annuali), è facile che la somma della rata di noleggio di un’elettrica e il suo costo di gestione siano di fatto inferiori a quelli di un’endotermica (e relativi costi). E certamente, se hai un reddito contenuto, la prospettiva di una (bassa) rata mensile risulterà più attraente rispetto all’esposizione per un acquisto.

Dacia Spring costa meno di Dacia Duster, anche con la stessa formula di acquisto

Facciamo un esempio. Dacia Spring, citycar elettrica di Dacia, viene proposta dal costruttore con una formula di finanziamento che prevede un’anticipo di 3.275 euro e 36 rate mensili da 180 euro. Al termine dei 36 mesi si può decidere di restituire l’auto, saldarla (attraverso il pagamento di una rata finale di 8.190 euro, oppure rifinanziare l’importo residuo). L’alternativa termica in casa Dacia, per quanto si tratti di un’auto un po’ più spaziosa, è Dacia Duster. In questo caso l’anticipo richiesto è di 3.960 euro, le rate sono sempre da 180 euro, e la maxi rata finale è di 10.380 euro. Nel primo caso, al termine del periodo di finanziamento, se decideremo di riscattare l’auto, in totale avremo speso 17.945 euro. Nel secondo caso avremo speso 20.820 euro. L’elettrica sarebbe costata meno anche all’acquisto. Oltre a consentire un notevole risparmio fin dal primo km percorso!

I soldi spesi per il carburante non sono soldi?!

Ma, giustamente, il nostro lettore si chiede: sono in molti, anche con redditi medio bassi, ad affrontare comunque l’acquisto di un’auto termica. A volte usata. Senza battere ciglio, pagano con bonifico alcune migliaia di euro. E sono consapevoli che dovranno sborsarne alcune centinaia ogni mese per carburante e manutenzione. Queste stesse persone, però, non prendono quasi mai in considerazione un’elettrica. Inspiegabilmente. Elettrico che è certamente la scelta più economica per i prodotti di fascia alta, ma che, in molti casi, oggi, può esserlo anche per quelli di fascia bassa. Concordo con lei, Luigi. Difficile da comprendere! E attenzione all’orizzonte (quello orientale)! Stanno arrivando molte nuove auto in grado, sulla carta, di stravolgere ancora il mercato.

