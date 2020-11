Elettriche e virtuose? Ecco il top del consumo, con quanta energia serve per percorrere un km secondo le rilevazioni del sito specializzato ev-database.

Elettriche e virtuose: più autonomia volete, più…

Efficienza aerodinamica, dimensioni, peso, tecnologia delle batterie…sono tutti fattori che contribuiscono al consumo finale di una vettura elettrica. E alla lunga anche sui costi: ognuno di noi può calcolare quanti km fa all’anno e quanto incide sulle sue tasche quella manciata di Wh di differenza (1.000 Wh fanno 1 kWh). Ti aspetteresti che al primo posto esca una piccola citycar… E invece ev-database assegna il primato alla Tesla Model 3, nella versione Standard Range Plus, con batteria più piccola (e quindi meno pesante).

Peso e della capacità delle batterie sono aspetti importante, da considerare al momento della scelta. Di quanta autonomia hai davvero bisogno? Più km di percorrenza pretendi, più paghi per l’acquisto e più spendi poi per l’energia. Non sono differenze enormi, ma ci sono. Tre esempi: la Tesla Model 3, nella versione Long Range (con 21 kWh di batteria in più) sale a 156 Wh/km, 8 in più. La Renault Zoe con batterie da 40 kWh consuma 4 Wh in meno della versione da 52 (161 contro 165). La stesso scarto nella Fiat 500e in versione 42 e 23,8 kWh (168 contro 164 Wh/km).

Elettriche e virtuose: Tesla, Hyundai, Mini e Renault

Come potete vedere anche nel grafico sopra, c’è solo una manciata di modelli al di sotto dei 160 Wh/km. La Tesla fa storia a sé, con un’efficienza ancora irraggiungibile dalla concorrenza e confermata dalle ultime rilevazioni dell‘EPA, l’agenzia americana per l’ambiente. È tallonata da un’altra marca che figura sempre ai vertici nella classifica dei consumi, la Hyundai, con la Ioniq e la Kona. Quest’ultima nella versione con il pacco-batterie più leggero, da 39 kWh (con 64 kWh di batterie il consumo sale a 160 Wh/km, 6 in più). Quarto posto per la Mini Cooper SE, che unisce sportività di guida a consumi ridotti (156 Wh/km) grazie alla controversa scelta di limitate la batteria a 32 kWh. Al quinto c’è invece un modello ancora non disponibile sul mercato, la Dacia Spring, con 26,8 kWh di batterie. Il suo dato di consumo, 158 Wh/km, è lo stesso di un altro modello del gruppo Renault in arrivo, la Twingo Z.E

E se proprio volete un Suv, c’è modello e modello…

Ma non si può dimenticare che l’offerta nel mercato dell’elettrico è fatta soprattutto di Suv: in tutto 47 modelli, su un centinaio censito da ev-database . Ovvero veicoli che, come struttura, non sono certo l’ideale per contenere i consumi. È possibile salvare capra e cavoli, ovvero avere macchine con le amate “ruote alte” che non consumino come un camion? Anche qui c’è Suv e Suv. C’è la Hyundai Kona, che (come detto sopra) non va oltre i 154-160 Wh/km ( anche nella versione più capace). E c’e la solita Tesla, che si ferma a 161 con il nuovo Model Y, un crossover.

10 Suv tra i meno affamati di energia

Marca Modello Batteria (kwh) Autonomia km* Consumo Wh/km* Hyundai Kona EV 39 kWh 39 255 154 Tesla Model Y 75 425 161 Kia eNiro 39 kWh 39 235 167 Opel Mokka 50 255 176 Mazda MX 30 35,5 180 178 Peugeot e-2008 50 230 180 DS 3 Sportback e-tron 50 250 180 MG ZS EV 44,5 220 193 Lexus UV 300e 54,3 270 193 Volkswagen ID.4 83 400 193

*autonomia e consumi reali sono elaborazioni di ev-database-org

Poi si sale ai 176 Wh/km della nuova Opel Mokka e ai 180 della “cugine” Peugeot e-2008 e DS 3 Sportback e-Tense. In mezzo a questi modelli della famiglia PSA c’è la Mazda MX 30, a quota 178 Wh/km, non a caso con una batteria piuttosto piccola per un Suv. Poi, via via si sale, fino ai Suv più pesanti, oltre i 200 Wh/km, come la BMW iX3 (206), la Volvo XC 40 (223), la Jaguar I-Pace (232) e l’Audi e-tron 55 Quattro (237). Elettriche e virtuose? Questione di scelte.