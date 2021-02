Elettriche e piccole, la Seat ci crede ancora. La marca Volkswagen esce dal coro dei costruttori che ritengono impossibile fare profitti con le citycar a batterie.

Elettriche e piccole, la sfida più impegnativa

Il problema è sempre lo stesso: l'incidenza del costo del pacco-batterie. Una cifra importante che si fatica a "spalmare" nel prezzo di un'auto che solitamente si vende a un prezzo compreso tra i 10 e I 15 mila euro. Mentre è più agevole farlo su macchine più costose, diciamo dai 25 mila euro in su. Ma il nuovo presidente della Seat, l'inglese Wayne Griffiths, fa capire che la marca spagnola la sfida la vuole accettare. E, anzi, probabilmente questa è una delle mission principali che la capogruppo Volkswagen gli ha assegnato: "Più piccole le macchine sono, più impegnativa è la sfida da intraprendere. E così è ovvio che la tecnologia e i costi delle batterie devono migliorare", ha detto . Ma nonostante questo si è detto sicuro che "il prossimo game-changer per che vuol fare grandi volumi sarà proprio nelle auto elettriche per la città". Città che, aggiungiamo noi, scoppiano anche a causa di troppe auto inutilmente ingombranti.

Un futuro fatto di citycar a batterie solo cinesi?

Un primo progetto di una citycar elettrica, per la verità, era già partito in Seat sotto la guida di Luca De Meo. Anzi, al manager italiano era stato assegnato il compito di curare a la progettazione di un’intera famiglia di piccole auto a batterie per tutte le marche del Gruppo VW. Con un’asticella massima di prezzo al pubblico fissata a 20 mila euro. Poi De Meo ha traslocato a Parigi, assumendo la guida del gruppo Renault. Dove, a sorpresa, tra le sue prime decisioni ha fatto trapelare che non ci sarà un futuro per la Twingo, né a benzina né elettrica. Il motivo? Troppo costoso costruire auto di queste dimensioni rispettando le normative sui limiti delle emissioni. Una decisione, quella di dire addio alle piccole, condivisa da altri costruttori, come Peugeot, Citroen, Opel e Ford. C’è chi paventa un futuro in cui il segmento A, quello della Twingo (e anche Fiat Panda e 500) sarà monopolizzato dalle marche cinesi. Ricordando che la stessa Smart EQ (elettrica) sarà costruita in Cina e ha ormai una proprietà al 50% cinese.