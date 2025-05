Elettriche e ibride usate: prezzi giù dell’11%

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Elettriche e ibride usate: prezzio giù secondo l’Indice AGPI di AutoScout24, che misura i prezzi delle auto di seconda mano in vendita sul noto portale.

È in calo il valore di tutte le motorizzazioni

Non è un gran periodo per le quotazioni dell’usato: dopo le impennate degli anni scorsi, quando c’era penuria di produzione di auto nuove, ora il trend si è inveritito. Secondo l’indagine nel primo trimestre 2025 cala il valore medio (21.645 euro). Segnando -3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e -1,5% rispetto al trimestre precedente. Se consideriamo anche l’inflazione del periodo, vediamo che il calo è ancora più consistente.

Sul fronte delle alimentazioni, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i prezzi sono calati per tutte le motorizzazioni, ma con valori differenti e anche piuttosto sorprendenti. Resistono le vetture a benzina (prezzi medi -1,2%), a conferma dell’interesse degli italiani verso questo tipo di alimentazione. Mentre calano sensibilmente le elettriche (-11,5%), le ibride (-11,1%) e le diesel (-7,7%). Ci si aspetterebbe un calo più pronunciato per queste ultime, bandite in molti centri cittadini, e invece…

Elettriche e ibride usate: ecco i prezzi medi

Nel primo trimestre 2025 il prezzo medio di un’auto usata elettrica è di 28.615 euro, in calo del -11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del -2,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Ibride- Spostando l’attenzione sulle ibride, il prezzo medio dell’usato è di 31.890€, in calo del -11,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -2,2% rispetto al trimestre precedente.

Quando si parla di , a settembre il costo medio è di In calo del -1,2% sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sia rispetto al trimestre precedente. Diesel- Il prezzo medio di un’auto usata diesel nel primo trimestre 2025 è di 17.820€. In calo del -7,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -2,1% rispetto ai tre mesi precedenti.