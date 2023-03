Elettriche e ibride, metano e GPL: i costi di esercizio fino a 50 mila km di percorrenza in una elaborazione su dati ACI del Centro Studi Promotor.

Elettriche e ibride, metano e GPL: come viene effettuato il calcolo

I costi sono calcolati al km per 5 diverse percorrenze annue: 10-20-30-40-50 mila km. Si possono trovare sulla rivistaAuto Aziendali Magazine, comprese le auto benzina e diesel. Qui ci limitiamo a un confronto tra i veicoli ritenuti più ecologici: elettriche, ibride, metano e GPL. I valori si riferiscono ad auto in proprietà e tengono conto di tutti i costi che si affrontano nella vita su strada. Quindi: costi fissi (bollo, assicurazione e interessi sul capitale). E costi di percorrenza (carburante, pneumatici, manutenzione, riparazione e ammortamento del capitale). Non si tratta quindi del semplice costo dell’energia o del carburante che serve per percorrere un km. L’ACI calcola questi dati per dare riferimenti ufficiali alle aziende per i loro mezzi. Attenzione: non si tratta del cosiddetto TCO (Total Cost of Ownership), per calcolare il quale occorre aggiungere i costi di amministrazione. Sono comunque di valore che possono dare un’indicazione molto utile, anche ai privati.

Dacia Spring e Smart sono le EV più “economiche”

È ovvio che nei primi km si fa più sentire il costo d’acquisto, che è più elevato. E questi calcoli sono stati fatti su un periodo, fine 2022, con altissimi costi dell’energia, ora (si spera) in netta discesa. Esaminando comunque il costo/km dopo 50 mila km vediamo che la Dacia Spring arriva a livelli molto contenuti, tra i migliori in assoluto: 0,23. Molto bene anche le due Smart (0,26 e 0,27) e altri modelli che, pur non essendo più in vendita, possono essere comunque parte di flotte aziendali. Come la Skoda Citigo (0,24) o la Peugoeto iOn (0,27). Quanto alla 500e, nella versione con 42 kWh di batteria è a 0,31. Nella tabella non compare la versione da 23 kWh, meno costosa nell’acquisto e nel mantenimento.

Elettriche e ibride: costi più alti con il doppio motore

Metano: il caro rifornimento mette il gas fuori gioco

GPL: resta imbattibile comparando i costi d’esercizio

