Elettriche e cattive: Mini e Audi ci credono, ha senso?

Elettriche e cattive: la Mini ci crede e pubblica le immagini della versione John Cooper Works. L’Audi già a febbraio aveva svelato le e-tron in versione S.

Elettriche e cattive: ecco la Mini John Cooper Works

Viene da chiedersi se ha senso anche per l’elettrico realizzare in piccola serie dei bolidi super-prestazionali, che scimmiottano un po’ quanto fatto coi motori tradizionali. Alla Mini, però, non hanno dubbi: “Con la MINI Electric, abbiamo dimostrato quanto sia possibile combinare il piacere di guida tipico del marchio e la mobilità elettrica“, spiega Bernd Korber, capo del marchio. “Ora è il momento di tradurre la passione per le prestazioni del marchio John Cooper Works in elettromobilità. Ecco perché stiamo lavorando per sviluppare concetti per i modelli elettrici John Cooper Works “.

Per la verità la nota diffusa dal BMW Group contiene una miriade di foto della Mini “cattiva” sul circuito del Nurburbring, ma sorvola sui dati tecnici. Limitandosi a dire che “l’obiettivo è una miscela unica di sostenibilità, prestazioni e passione“.Si vocifera dell’aggiunta di un motore posteriore, con trazione dietro o integrale. Korber, per placare i timori degli appassionati di cavalli e pistoni, si limita a dire che i modelli John Cooper Works con motori tradizionali “continueranno ad avere un ruolo importante da svolgere”. Amen.

Elettriche e cattive: l’Audi con le versioni “S” delle e-tron

Elettriche e cattive: come si diceva altri costruttori ci si stanno misurando. A partire dall’Audi che da settembre ha aperto le prenotazioni delle versioni S di e-tron e e-tron Sportback. Entrambe con tre motori (due dietro), che erogano complessivamente una potenza massima di 503 CV in modalità boost e una coppia di 973 Nm. Entrambe accelerano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Alla trazione integrale quattro elettrica, l’Audi affianca la funzione torque vectoring, con ripartizione attiva e variabile della coppia sull’assale posteriore. Il sistema di trasmissione è basato sul cosiddetto different asynchronous motors (ASM). Il motore elettrico di maggiori dimensioni, che aziona l’asse posteriore nei modelli Audi e-tron 55 Quattro, in queste versioni viene montato sull’ anteriore, con supporti modificati. Ed eroga una potenza di 168 cv (204 in modalità boost). Il motore di minori dimensioni lavora al retrotreno, affiancato da una seconda unità gemella. I due propulsori dietro erogano complessivamente 266 Cv (359 in boost).