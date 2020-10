Elettriche e a benzina dal 2024 costeranno uguale. E allora…

Elettriche e a benzina dal 2024 avranno prezzi allineati. E allora avrà ancora senso comprare un’auto tradizionale, visti i tanti vantaggi di una a batterie?

Elettriche o a benzina? Occhio a quel dice l’UBS

La previsione di cui tanto si parla non viene né da Tesla né da una pericolosa associazione ambientalista. Viene da una ricerca dell’Unione di Banche Svizzere (UBS), basata su un’analisi dettagliata delle batterie dei sette maggiori produttori al mondo. Le batterie, si sa, sono la fonte del maggior costo delle auto elettriche e rappresentano circa due quinti della spesa di produzione totale. Ebbene, secondo UBS questo scarto aggiuntivo diminuirà a 1.900 dollari per auto già entro il 2022, per poi annullarsi completamente entro il 2024. Oggi la differenza di prezzo è in larga parte compensata dagli incentivi, ma in futuro non ci sarà più alcun bisogno dell’aiutino governativo. E l’elettrica potrà far valere il fatto di avere costi di gestione infinitamente più contenuti rispetto ad un modello a benzina delle stesse dimensioni. A livello globale, UBS prevede che la quota di mercato delle auto elettriche raggiungerà il 17% entro il 2025. Per poi salire al 40% entro il 2030.

La grande incognita sarà il valore dell’usato

Non sono previsioni accademiche e non bisogna aspettare il 2024 per vederne le conseguenze. Sentite per esempio che cosa scrive sul suo profilo Twitter il numero uno del Gruppo Enel, Francesco Starace: “Quattro anni? Davvero? Ma tra quattro (4!) anni chi vorrà comprare una macchina con un motore a combustione interna sapendo che non avrà nessun valore al momento di rivenderla? Già adesso chi pensa davvero che il motore endotermico in una macchina nuova non sia in problema?“. Un tweet che tocca problemi del tipo: chi compra un’auto nuova oggi pensando di rivenderla verso la fine decennio, che quotazioni dell’usato troverà? Le auto a benzina o a gasolio, in un mondo sempre più concentrato sul contenimento delle emissioni, avranno ancora un valore o saranno solo ferri vecchi? A febbraio fu Elon Musk, il fondatore di Tesla, ad ammonire che l’usato delle auto tradizionali subirà un inesorabile deprezzamento negli anni a venire, più accentuato dal 2025. Insomma, il tema riguarda già oggi tutti noi, non solo le Case auto che devono decidere che modelli progettare. Voi che ne pensate?