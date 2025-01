Elettriche dal carrozziere: “La mia esperienza con la VW ID.3”

Elettriche dal carrozziere: le riparazioni dopo un incidente sono più costose rispetto a un’auto termica? Ecco la testimonianza di Bruna, con la sua Volkswagen ID.3. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

di Bruna Corti

“Ho letto l’articolosull’incidente della Megane , e volevo raccontare cosa è successo a me, con la mia Volkswagen ID.3 di ottobre 2021. Mi sono capitati due problemi alla carrozzeria, che, purtroppo, ho dovuto pagare di tasca mia perché non ho la Kasko. Il primo al passaruota (graffiato strisciando contro la porta del garage) e il secondo un incidente in cui avevo torto (per circostanze sfortunate che qui non interessano). Spero che il mio contributo aiuti a fare un po’ di chiarezza. Sicuramente, posso dire che:“

Elettriche dal carrozziere: “Non tutti te la riparano se c’è da staccare l’alta tensione”

“1) non tutte le carrozzerie riparano veicoli elettrici, e, infatti, anche io ho dovuto cercarne una che le tratta. C’è chi dice che non le ripara e basta. Chi dice che non le ripara perché troppo rischioso, chi non ha ancora i corsi necessari. E chi, come il mio vecchio carrozziere (di Milano), aveva trattato altre auto, ma non le Volkswagen. Per cui sarebbe stato necessario staccare l’alta tensione e pare che lo potessero fare solo le carrozzerie convenzionate (vedi sotto per i dettagli). Quindi, chi ha un danno ad un’auto elettrica, per il momento, sicuramente ha più difficoltà di chi ha necessità di riparare un’auto termica. In ogni caso, io ho cercato e non ho avuto grosse difficoltà a trovare chi le tratta, a prezzi molto diversi. Come sempre, devi farti fare almeno 2/3 preventivi, oltre a quello del concessionario, che, per la mia esperienza con Volkswagen, è molto più caro, almeno in zona Milano-Bergamo“.

“Nel mio caso nessuno ha parlato di sostituzione del pacco-batterie”

“2) Volkswagen, con me, non è stata trasparente in merito. Quando ho avuto il primo danno, visto che il mio carrozziere sosteneva che solo le carrozzerie convenzionate potessero staccare l’alta tensione, mi sono rivolta al concessionario. Il quale sosteneva che dovessi per forza rivolgermi ad un carrozziere convenzionato (molto più costoso, ovviamente) per togliere l’alta tensione. Ho tutti i messaggi come prova di quello che sostenevano, una cosa non vera. Avevo scritto anche a voi chiedendo chiarimenti, e avevate riportato la risposta dell’ufficio stampa VW, che, infatti, smentiva quanto esposto dal concessionario. 3) per il mio secondo danno, che mi sembra simile a quello della Megane (anche se l’impatto sulla Megane sembra più centrale), il carrozziere non mi ha detto nulla riguardo a possibili danni alla batteria. L’auto funzionava perfettamente, anche subito dopo l’impatto. Non ho dovuto chiamare carri-attrezzi, sono andata via senza problemi usando l’auto anche prima di portarla in carrozzeria per ripararla. A me però non erano esplosi gli airbag e non so se l’ID.3 sia diversa dalla Megane come ubicazione batterie e caratteristiche tecniche“.

Risposta. Solo un grazie per questa e per le altre testimonianze, preziose. L’unica cosa che ci viene da dire, per ora, è che le Case (tutte) devono attrezzarsi meglio per far fronte a queste riparazioni. Senza tutte queste difficoltà e lungaggini e a prezzi accettabili.