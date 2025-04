Elettriche da buttare in caso di incidente? Non nel mio caso…

Elettriche da buttare in caso di incidente? Non nel mio caso, ci segnala un lettore toscano, inviando le foto dei danni riportati dalla sua Hyundai Kona. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettriche da buttare? “La mia Kona era ridotta così e l’hanno rimessa a nuovo”

“Vorrei segnalare la carrozzeria Nari di Massa (Ms), che ha riparato con grande professionalità la mia Kona elettrica gravemente incidenta per un frontale contro un guard-rail. Alla concessionaria Hyundai, dove ho acquistato la macchina, ed in altre carrozzerie, come avete raccontato voi più volte, mi dissero che era da rottamare. Offrendo 5.000 euro quasi tutti, nonostante l’auto avesse 17.000 km e poco meno di due anni. Ora la mia auto è praticamente nuova, anche se con una spesa importante (in gran parte per il costo dei ricambi, alcuni dei quali con prezzi esosi). Mi auguro che questa mia esperienza serva ad altri ed anche agli addetti ai lavori che mi paiono al momento poco preparati, oltre ad essere a volte arroganti“.

Servono centri di riparazioni competenti e con costi accettabili

Risposta. Uno dei problemi che si trova davanti chi incappa in un incidente serio con un’auto elettrica è proprio trovare qualcuno che sappia procedere al ripristino. Poche carrozzerie sono in grado di farlo e spesso le stesse compagnie di assicurazione alzano le mani proponendo di procedere alla rottamazione. Ergo: il nostro sito può servire anche per far circolare le segnalazioni di chi invece è in grado di mettere le mani (con le dovute precuazioni, parlando di elettrico!!!) in questo tipo di auto. Un botto può capitare a tutti, purtroppo. L’importante è che si sia ben protetti (in questo le EV sono al top, tutte o quasi con il massimo delle delle stelle nelle prove di crash). E che i costi di riparazione siano accettabili, cosa che invece al momento è tutt’altro che garantita, purtroppo.

