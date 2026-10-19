Elettriche con troppa potenza per i neo-patentati?

Elettriche con troppa potenza permesse ai neo-patentati? È il dubbio che avanza un lettore romagnolo, in particolare per l’accelerazione. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Elettriche con troppa potenza? “In accelerazione…”

“Salve, vi seguo diverso tempo e mi sembra che quello che sto per chiedere, non sia mai stato trattato. Secondo voi è pericoloso il fatto che ad un neopatentato sia concesso guidare auto che se fossero termiche sarebbero loro precluse? Come ben sappiamo, le elettriche hanno un’ accelerazione che i veicoli endotermici si sognano. Cosicché un veicolo con potenza calcolata in continua, quindi legale per la guida di un neopatentato, sarebbe di fatto vietato se la stesso fosse termico. Saluti”. Marco Bernardini, Lugo(RA)

Non è la ripresa che fa i limiti…

Risposta. Per quel che ne sappiamo la potenza di riferimento per i neopatentati è quella indicata sulla carta di circolazione al punto P.2. Qui si fa riferimento alla potenza netta massima (in kW), ovvero il dato ufficiale della potenza del motore. I neopatentati hanno un limite di potenza calcolato su questo valore (non più di 70 kW/t come rapporto potenza/tara, e comunque non più di 95 kW nei primi tre anni dalla patente). Il maggior peso di un’elettrica abbassa la potenza specifica, ossia il rapporto kW/T. Mentre non viene presa in considerazione l’accelerazione con la coppia, espressa in Nm. Qualche anno fa su Quattroruote pubblicò un articolo in cui si spiegava come la versione termica di alcuni modelli fosse preclusa a un neopatentato. E quella elettrica dello stesso modello, invece, fosse guidabile. Il maggior peso di un’elettrica abbassa la potenza specifica, ossia il rapporto kW/T. Va detto, però, che l’allargamento delle maglie per i neopatentati introdotto con la riforma del 2024 ha reso guidabile l’80% del circolante.

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