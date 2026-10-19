Elettriche con troppa potenza per i neo-patentati?

Elettriche con troppa potenza permesse ai neo-patentati? È il dubbio che avanza un lettore romagnolo, in particolare per l’accelerazione. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Elettriche con troppa potenza? “In accelerazione…”
“Salve, vi seguo diverso tempo e mi sembra che quello che sto per chiedere, non sia mai stato trattato. Secondo voi è pericoloso il fatto che ad un neopatentato sia concesso guidare auto che se fossero termiche sarebbero loro precluse? Come ben sappiamo, le elettriche hanno un’ accelerazione che i veicoli endotermici si sognano. Cosicché un veicolo con potenza calcolata in continua, quindi legale per la guida di un neopatentato, sarebbe di fatto vietato se la stesso fosse termico. Saluti”. Marco Bernardini, Lugo(RA)
Non è la ripresa che fa i limiti…
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