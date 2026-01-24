Elettriche cinesi superiori? Macché, la mia BYD l’ho già venduta

Elettriche cinesi superiori? Non secondo Edoardo, che la sua BYD Dolphin Surf l’ha già rivenduta. E qui spiega perché. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La mia BYD Dolphin Surf l’ho già rivenduta, per questi problemi

“Scrivo da appassionato e utilizzatore di veicoli elettrici sin dagli esordi, oltre che da tester curioso e sempre pronto a sperimentare soluzioni nuove. Proprio per questo, mi sento in dovere di condividere una delusione che non mi aspettavo. La piccola BYD Dolphin Surf, che avevo acquistato con entusiasmo, si è rivelata per me un’esperienza negativa sotto aspetti che considero fondamentali.

So bene che molti lettori non saranno d’accordo. Ma per il mio modo di vivere l’auto elettrica la mancanza dell’indicazione dei gradi esterni e un sistema di climatizzazione/riscaldamento poco efficace non sono dettagli trascurabili. Anzi, sono elementi essenziali, molto più importanti dello schermo che ruota o di altri accessori ‘di scena’ che ormai tutti i costruttori sembrano voler montare a ogni costo.

Elettriche cinesi superiori? No, se risparmiano su alcuni aspetti fondamentali

Mi chiedo come sia possibile che marchi come BYD e Leapmotor, pur capaci di innovazioni notevoli, scelgano di risparmiare proprio su ciò che incide sulla qualità d’uso quotidiana. Un buon sistema di aerazione, una climatizzazione efficiente, informazioni ambientali basilari come la temperatura esterna. Nel 2026, per me, questi non sono optional, ma strumenti indispensabili. Proprio per queste ragioni, e con rammarico, ho deciso di vendere la vettura. Non metto in discussione i progressi dell’elettrico, né il valore complessivo del modello. Ma credo sia importante che anche le criticità vengano raccontate, soprattutto da chi — come me — ha sempre sostenuto questa transizione. Vi ringrazio per l’attenzione e per il lavoro di divulgazione che svolgete ogni giorno“. Edoardo Rabascini

Risposta. Il giudizio dei lettori per noi è fondamentale. E quindi ci fa molto piacere aprire la discussione sulla qualità delle auto cinesi. Poi, è chiaro, le valutazioni sono soggettive. Quelli che Edoardo considera difetti tali da disfarsi dell’auto per altri possono essere peccati veniali che non inficiano un apprezzamento complessivo. L’importante è che si parli per esperienze reali, e non per sentito dire o per partito preso, come troppo spesso capita (soprattutto sui social).