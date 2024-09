Elettriche cinesi protagoniste ad Automechanika, la grande rassegna di Francoforte (10-14 settembre): partecipanti da 170 paesi e 4.200 espositori.

Elettriche cinesi protagoniste, con Geely, Zeekr, BYD, CATL…

L’evento di quest’anno si concentra sui temi dell’elettrificazione, della sostenibilità, della digitalizzazione, della connettività, dell’intelligenza artificiale e delle risorse umane. Con molti prodotti e soluzioni da scoprire nel campo della mobilità a batterie. Oltre 650 aziende espositrici dichiarano di possedere competenze nel settore dei veicoli elettrici. E protagonisti saranno i produttori cinesi, tutt’altro che sfiduciati dai pesanti dazi applicati dalla UE a partire dall’8 luglio. Quasi una dozzina di produttori cinesi esporranno nel padiglione 12.1, anche per conoscere nuovi partner commerciali internazionali per riparazioni, manutenzione e assistenza. Tra gli espositori figurano Geely Holding group, con i marchi Geely Auto, Lynk & Co. e Zeekr, e altri produttori come Byd, Avatr, Hongqi e DFSK. C’è anche un leader mondiale nelle batterie come CATL, oltre a JAC, Futurus, Jeness, FZB, Pegasus ed Elaris.

Un focus particolare sulla riparazione dei veicoli elettrici

Uno dei temi più trattati, oggetto di diversi workshop, sarà la riparazione dei veicoli elettrici. Oltre all’uso dell’intelligenza artificiale nelle concessionarie e nelle officine, la sicurezza informatica, le tecnologie di guida alternative, la stampa 3D e l’economia circolare. Un focus particolare sarà poi dedicato ai giovani talenti e al recruiting nell’industria automobilistica a all’e-commerce. I responsabili di Automechanica vogliono investigare i grandi cambiamenti in atto nell’industria dell’auto: “Il fatto che abbiamo ricevuto un numero record di candidature per gli Innovation Awards, anche se stiamo vivendo una trasformazione digitale, è un segnale molto positivo. Oltre a questi 8 premi, anche in categorie come E-Mobility & Innovative Drive Technologies, Workshop & Service Solutions, Commercial Vehicles e Data & Connectivity, assegneremo un Green Award a un prodotto particolarmente sostenibile”. Automechanika si potrà seguire su tutti i social, a partire da Facebook cliccando qui.