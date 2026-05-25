Elettriche cinesi promosse dai clienti italiani (per ora)













Elettriche cinesi promosse. Sono di segno positivo le prime risposte all’invito che abbiamo lanciato a chi guida modelli di marche cinesi. La mail di questo tassista che per lavoro usa una BYD Atto 3 sintetizza bene i giudizi raccolti finora.

“Quasi 100 mila km in BYD Atto 3, pare nuova”

“S tavo leggendo il vostro articolo a proposito di auto elettriche cinesi e possedendone una ho pensato di dire la mia. È una BYD Atto 3 da agosto 2024 adibita a taxi. Provenivo da una Toyota Rav4 ibrida ed ancora prima da una Auris ibrida. Il commento sembrerà di parte, ma non lo è. Auto completa sotto tutti i punti di vista e solo e soltanto ricaricando a casa super economica. Si avvicina adesso ai 100 mila di chilometraggio e pare nuova. Certo che ha i suoi difetti: efficienza ADAS da rivedere, software da organizzare meglio, ma finiture, abitacolo etc impeccabili. Come dice mio cugino, definito uno dei 10 migliori meccanici italiani gruppo Wolkswagen, gli europei se proseguono così sono messi male. Saluti”. Stefano Chelazzi tavo leggendoa proposito di auto elettriche cinesi e possedendone una ho pensato di dire la mia. È unaProvenivo da unaed ancora prima da una. Il commento sembrerà di parte, ma non lo è. Auto completa sotto tutti i punti di vista e solo e soltantoSi avvicina adesso ai. Certo che ha i suoi: efficienza ADAS da rivedere, software da organizzare meglio, ma finiture, abitacolo etc impeccabili. Come dice mio cugino, definito uno dei 10 migliori meccanici italiani gruppo Wolkswagen,se proseguono così. Saluti”.

Elettriche cinesi promosse, ma servono altri giudizi

Risposta. Nel mare magno dei marchi cinesi arrivati in Italia (se ne conta già una ventina…), stiamo cercando di capire quanto è soddisfatto chi un’auto cinese la guida ogni giorno. E il giudizio espresso qui sopra dal lettore-tassista sintetizza bene quello che è il bilancio generale raccolto finora. Nulla da eccepire sull’affidabilità e assenza di guasti importanti. E c’è che addirittura, guidando soprattutto in città, riscontra consumi reali inferiori a quelli dichiarati dal costruttore. Qualche lamentela invece sul software di bordo e sugli impianti di climatizzazione, migliorabili. La nostra indagine , comunque, è solo all’inizio: anche sui social stiamo raccogliendo indicazioni preziose. Utili anche per capire quali sono i marchi che offrono le migliori garanzie per quel che riguarda l’assistenza, se necessaria. Continuate a dire la vostra scrivendo qui sotto nello spazio dei commenti o all’indirizzo mail info@vaielettrico.it