Elettriche cinesi promosse dai clienti italiani (per ora)

“Quasi 100 mila km in BYD Atto 3, pare nuova”
Elettriche cinesi promosse, ma servono altri giudizi
Risposta. Nel mare magno dei marchi cinesi arrivati in Italia (se ne conta già una ventina…), stiamo cercando di capire quanto è soddisfatto chi un’auto cinese la guida ogni giorno. E il giudizio espresso qui sopra dal lettore-tassista sintetizza bene quello che è il bilancio generale raccolto finora. Nulla da eccepire sull’affidabilità e assenza di guasti importanti. E c’è che addirittura, guidando soprattutto in città, riscontra consumi reali inferiori a quelli dichiarati dal costruttore. Qualche lamentela invece sul software di bordo e sugli impianti di climatizzazione, migliorabili. La nostra indagine , comunque, è solo all’inizio: anche sui social stiamo raccogliendo indicazioni preziose. Utili anche per capire quali sono i marchi che offrono le migliori garanzie per quel che riguarda l’assistenza, se necessaria. Continuate a dire la vostra scrivendo qui sotto nello spazio dei commenti o all’indirizzo mail info@vaielettrico.it
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