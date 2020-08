Elettriche cinesi: NIO è la più promettente, secondo gli addetti ai lavori. Cresce a ritmi costanti e sembra avere i prodotti più convincenti anche per l’Europa.

Elettriche cinesi, le più in vista NIO e Xpeng

I numeri non sono ancora strabilianti: a luglio NIO ha consegnato 3.533 veicoli a luglio, con una crescita del 322,1% su base annua. Ma stiamo parlando di un’azienda che non ha neppure sei anni di vita, essendo stata fondata nel novembre del 2014. E per ora le consegne riguardano due modelli, l’ES6, un SUV a 5 posti di cui il mese scorso sono state immatricolate 2.610 unità. E dell‘ES8, il SUV premium da 6 o 7 posti di cui sono stati venduti 923 pezzi. In tutto le consegne di ES8 e ES6 hanno raggiunto quota 49.615 veicoli, di cui 17.702 nel 2020 (qui altre info).

Ma è la prospettiva che conta. E da questo punto di vista non sorprende che un sito autorevole come CleanTechnica definisca NIO “una delle nuove aziende cleantech più calde del pianeta”. Sicuramente la più interessante tra le tante start-up cinesi dell’auto elettrica, assieme a Xpeng. Con un benchmark di riferimento chiaro fino alla sfacciataggine fin dall’inizio: Elon Musk e Tesla. Ma con un proprio stile, molto peculiare.

L’unica a proporre un capillare “battery-swap”

Il primo modello di NIO è arrivato nel 2016, a neppure due anni dalla fondazione. Tempi inimmaginabili da questa parte del pianeta. Era un’auto sportiva di lusso, l’EP9, un assaggio di quel che l’azienda poteva fare e anche un grande investimento di immagine. Ma poi si è capito che la partita vera si sarebbe giocata sui Suv. E così due ann dopo è arrivato l’ES8, seguita nel 2019 dalla ES6. Con un’opzione per i clienti che tutto il mondo dell’auto sta osservando con grande attenzione. Accanto alla ricarica tradizionale, NIO offre il battery-swap, ovvero la sostituzione della batteria scarica con un accumulatore carico. Il servizio si chiama Power Swap, è disponibile in 62 città cinesi e richiede 3 minuti per la sostituzione, meno del tempo necessario per un pieno di benzina.

E ora arriva il Suv coupé, piuttosto bello

Ora una nuova tappa: il 24 luglio NIO ha annunciato il prezzo dell’EC6, a partire da 368.000 RMB, e ha iniziato a raccogliere ordini per questo SUV coupé a 5 posti. Elettrico, naturalmente, con maxi-batteria da 100 kWh e autonomia dichiarata di 615 km ma secondo lo standard NEDC, piuttosto generoso. Le consegne dell’EC6 inizieranno a settembre, con target i giovani milionari cinesi, un pubblico che cresce settimana dopo settimana.

“A luglio abbiamo realizzato il secondo risultato migliore di sempre, nonostante la sospensione di 5 giorni della produzione per preparare la catena di montaggio della EC6. E anche i problemi di approvvigionamento legati alle alluvioni”, ha detto William Bin Li , fondatore di NIO. “Saremo in grado di aumentare significativamente la nostra capacità produttiva per supportare consegne più elevate nel terzo trimestre del 2020. ”