





Elettriche al primo posto nelle vendite in Germania: con 84 mila auto immatricolate, hanno superato anche le ibride, oltre che benzina e diesel.

Elettriche al primo posto: superato anche l’ibrido

Vista dall’Italia, dove l’elettrico arranca con una quota di mercato del 10%, sembra una notizia incredibile. E invece è tutto vero, come annunciato dalla KBA, l’Autorità Federale dei Trasporti. Per la precisione le auto elettriche immatricolate in giugno sono state 84.057, in crescita del78,2% rispetto a un anno precedente. La quota di mercato è salita al 28,4%, superando anche le ibride, ferme al 28,1%. In Italia, come si diceva, è tutt’altra storia: le ibride sono al 46% di quota, contro il 10% delle elettriche. Se si considerano i dati dell’intero semestre, invece, l’aumento di vendite dell’elettrico in Germania arriva al 48% .Che cosa ha provocato questo boom? Al primo posto c’è sicuramente il timore di nuovi rincari di benzina e gasolio, dopo gli aumenti dei mesi scorsi. E anche una politica di incentivi molto ben congegnata.

Emissioni delle auto nuove: Germania 92 g/km, Italia 104

Quanto ai modelli più venduti tra le elettriche in giugno, al primo posto in Germania c’è ancora la Tesla Model Y. Con 6.023 esemplari (quota di mercato 7,2%). Model Y che, lo ricordiamo, viene prodotta per l’Europa proprio qui, vicino a Berlino. E c’è un altro dato molto interessante annunciato dalla KBA: le emissioni medie delle auto nuove (tutte) vendute in Germania il mese scorso. Siamo a 92,6 g/km, in calo del 13,6% rispetto a giugno 2025. Questo grazie soprattutto all’apporto dell’elettrico (e in misura minore dell’ibrido plug-in, al 10,9% di quota). In Italia siamo fermi a 104,7 g/Km, oltre 12 in più. Questo nonostante sul mercato tedesco si vendano in genere auto di maggiori dimensioni e peso. I numeri alla lunga fanno giustizia delle tante chiacchiere che si fanno da noi. Anche ai più alti livelli del governo attuale.