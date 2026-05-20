Elettriche al 22% delle vendite in Europa

Elettriche al 22% di quota in Europa: lo registra l’ultimo rilevamento di E-mobility Europe, che prende in esame i 16 mercati maggiori continentali.

Germania e Francia trainano la crescita, Italia marginale

In questi mercati il mese scorso si sono vendute 201.986 fully electric. Il 34.1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Si avvicna il raggiungimento di un quarto delle immatricolazioni totali. Il totale dei primi 4 mesi dell’anno vede invece 740,480 BEV vendute, il 31.3% in più del 2025. Il che significa avere evitato il consumo di 3 milioni di barili di petrolio. La Germania rimane il motore della crescita, con il 25.8% di quota e 223.362 BEV vendute da inizio anno. E le previsioni per il resto dell’anno restano buone, rinvigorite dai bonus all’acquisto fino a 6 mila euro appena approvati. Continua a tirare forte anche la Francia, dove la quota di mercato è salita al 26.2% in aprile, in crescita del 27.2% sullo stesso mese del 2025. Numeri ben lontani da quelli italiani, anche se la coda degli incentivi ha rinvigorito il nosro mercato. Da noi si sono vendute 13.238 Bev, ma la quota di mercato resta dell’8,5%.

Elettriche al 22%, con la benzina a 1,947 è solo l’inizio

Altri mercati che restano sotto il 10% di quota sono Spagna e Polonia. Nonostante che l’aumento delle immatricolazioni in aprile sia stato rilevante, rispettivamente +37.3% e +50.1%. È proprio la debolezza di questi mercati ad abbassare la quota di mercato del primo quadrimestre al 19,2%. Per vedere quote di mercato più convincenti bisogna risalire nel Nord Europa, con numeri strabilianti. La Norvegia è al 98.6% di quota, la Danimarca all ‘81.9%, la Finlandia al 48.8% e la Svezia al 40.7%. È chiaro che pesa il potere d’acquisto dei potenziali acquirenti. Ma incide soprattutto una politica di incentivazione chiara e di lungo termine. Tutt’altra cosa rispetto ai bonus spropositati, e subito esauriti, proposti a più riprese dal governo italiano. La crescita dell’elettrico è comunque solo agli inizi. Il rincaro del prezzo della benzina (oggi a 1,947 euro nella media self) e del gasolio (1,982) non fa che accelerare un trend già chiarissimo. Trend accelerato dall’arrivo di una gamma sempre più ricca di elettriche da meno di 20 mila euro, cinesi e non.