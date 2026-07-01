Elettriche al 10% in giugno, comanda sempre la T03







Elettriche al 10% di quota di mercato in giugno: la coda degli incentivi (scaduti a fine mese) spingono il mercato a quasi 15 mila unità vendute.

La piccola Leapmotor sfiora quota 22 mila a metà anno

Per la precisione le elettriche immatricolate sono state 15.723, oltre 6 mila in più rispetto alle 9.709 del giugno 2025. Comanda ancora la ‘Lippina’, la piccola cinese Leapmotor T03 (foto in alto), con 2.744 auto consegnate. Il totale del semestre è di 21.841 T03 vendute, un record per l’elettrico in Italia. Vedremo se si tratta di un successo legato solo agli incentivi o se esiste veramente questo spazio di mercato per la citycar importata da Stellantis. Secondo posto sia nel mese che nel semestre per un’altra auto made in Cina, la Dacia Spring, arrivata a 5.300 consegne a metà anno. Tesla piazza i suoi due modelli al 3° e 4° posto in giugno, con Model 3 a quota 1.543 e la Model Y solo a 863. Il resto della Top Ten del mese scorso è occupato da BMW iX1, Dolphin Surf, Citroen C3, Volvo EX30, Fiat 500e e Dongfeng Box.

Ibride plug-in ancora più vendute delle elettriche

Anche in giugno si conferma l’anomalia italiana di un mercato in cui le ibride plug-in (PHEV) si vendono meglio delle elettriche. In giugno le PHEV sono arrivate a 15.723 immatricolazioni, con mezzo punto di quota di mercato in più. E nel primo semestre sono a 85 mila, contro le 79 mila elettriche. Anche qui dominano i modelli cinesi,con due BYD al primo (Atto 2) e terzo posto (Seal U). Quanto alle altre alimentazioni, in giugno le auto a benzina scendono al 18,0% di quota, perdendo 5,6 punti (19,7% nel semestre). Ancora giù il diesel, al 6,5% in giugno e al 6,8% nel semestre. Il Gpl scende all’8,7% (6,4% gennaio-giugno). Mentre non si ferma la corsa delle ibride, salite al 46,1% di share (49,7% nei primi 6 mesi). Ma si tratta soprattutto di mild hybrid (30,1%), contro il 16,0% delle full hybrid.