Elettriche a prezzi popolari? Ecco la ricetta Renault

Elettriche a prezzi popolari (o quasi)? La Renault ci crede e spiega come ci sta arrivando. Con scelte radicali che partono da materiali e costi delle batterie.

Elettriche a prezzi popolari / Batterie NMC, meno costose

La prima scelta, piuttosto coraggiosa, riguarda la standardizzazione delle batterie nell’ambito dell’Alleanza con Nissan e Mitsubishi. Il Gruppo coprirà il 100% dei futuri lanci di veicoli elettrici, in tutti i segmenti, avvalendosi della chimica NMC (Nickel, Manganese e Cobalto).E di un’architettura di celle standard, per realizzare fino a un milione di EV nell’ambito dell’Alleanza entro il 2030. La scelta di questa chimica, assicura Renault, “offre un rapporto costo/km molto competitivo, con un incremento fino al 20% dell’autonomia rispetto alle altre soluzioni chimiche“. E con performance di riciclo migliori. Confermate le joint-ventures con Envision AESC per costruire una Gigafactory da 24 GWh a Douai e con Verkor per sviluppare una batteria ad alte prestazioni. In meno di un decennio, il Gruppo conta di ridurre i costi del pacco-batteria del 60%, scendendo sotto i 100 dollari/kWh nel 2025. E al di sotto degli 80 dollari/kWh nel 2030

Elettriche a prezzi popolari / Propulsori senza terre rare

Renault fa sapere di essere anche il primo costruttore a sviluppare in autonomia un motore elettrico – senza terre rare (privo di magneti permanenti). E basato sulla tecnologia dei motori sincroni a rotore avvolto (EESM Electrically Excited Synchronous Motor) – e un riduttore. Secondo De Meo, questo pone il gruppo francese “un bel passo avanti rispetto alla concorrenza“.

Renault integrerà progressivamente nuove migliorie tecnologiche a partire dal 2024 sul suo motore sincrono a rotore avvolto: statore a forcella, stack motore incollato, albero cavo e rotore senza spazzole. Potendo così ridurre i costi e migliorare l’efficienza. Il Gruppo ha firmato una partnership anche con la start-up francese Whylot per un e-motor per auto innovativo a flusso assiale. Questa tecnologia all’inizio sarà applicata ai motopropulsori ibridi. Ma Renault sarà poi il primo costruttore a produrre un motore elettrico a flusso assiale su vasta scala dal 2025.

Arriva la ricarica a 800 V, super-veloce

E veniamo all’elettronica di potenza. Il Gruppo incrementerà il controllo della catena di valore integrando l’inverter, il convertitore DC-DC e il caricatore di bordo in un unico alloggiamento sviluppato in-house. Questo alloggiamento sarà compatibile con l’800V, con meno componenti per ridurne il costo. Sarà utilizzato su tutte le piattaforme e tutti i gruppi propulsori (BEV, HEV, PHEV) per un maggiore. I moduli di potenza per l’inverter, il convertitore DC-DC e l’OBC si avvarranno rispettivamente del carburo di silicio (SiC) e del nitruro di gallio (GaN), grazie alla partnership con ST Microelectronics. Il Gruppo lavora anche su un gruppo motopropulsore più compatto, il sistema “all-in-one”, che racchiude motore, riduttore, elettronica di potenza in una singola unità. Ciò consente di guadagnare il 45% del volume complessivo (pari al serbatoio dell’attuale Clio), di ridurre del 30% il costo del gruppo motopropulsore totale. Diminuendo del 45% le perdite di energia e aumentando l’autonomia di 20 km.

Risparmi anche nella base tecnica: la Zoe, per esempio…

Ma i risparmi arriveranno anche dalle piattaforme, la base su cui tecnica su cui sono progettate e costruite le auto.

Nelle citycar, la piattaforma CMF-BEV ridurrà il costo del 33% rispetto all’attuale generazione di Zoe. Questo risultato è ottenuto grazie all’intercambiabilità dei moduli delle batterie, a un propulsore da 100 kW di costo inferiore e altre economie di scala.

la piattaforma CMF-BEV rispetto all’attuale generazione di Zoe. Questo risultato è ottenuto grazie all’intercambiabilità dei moduli delle batterie, a un propulsore da 100 kW di costo inferiore e altre economie di scala. Nei segmenti superiori, C e D, la piattaforma CMF-EV offrirà un’autonomia fino a 580 km, con un bassissimo consumo energetico. Con più spazio a bordo, dato che tutti i componenti tecnici sono alloggiati nel vano motore. Eliminando tutti i cavi longitudinali che passano dal posteriore all’anteriore, con riduzione di peso e costo. La nuovissima Mégane E-Tech Electric sarà prodotta a Douai su questa piattaforma.

E infine la gamma: 10 nuovi modelli Electro-Pop

Il Gruppo intende sfruttare al massimo le sue piattaforme dedicate ai veicoli elettrici per lanciare 10 nuovi veicoli al 100% elettrici entro il 2025. Di questi sette saranno marcati Renault. Tutto rigorosamente made in France. La nuova Renault 5 sarà prodotta nel nord del Paese, nell’insediamento denominato Renault ElectriCity.

Tutto autarchico, dalla batteria al gruppo motopropulsore, passando per l’assemblaggio sulla nuova piattaforma CMF-BEV. Il Gruppo annuncia che farà risorgere anche un altro modello iconico, il cui nome in codice è “4ever”: si tratta, ormai è sicuro, della nuova R4. Spaziando anche nei segmenti superiori, a cominciare dalla Mégane E-Tech Electric in arrivo nel 2022. Infine, per chi non si accontenta, ci sarà il “dream garage” di Alpine, che diventerà realtà nel 2024.

SECONDO NOI. L’auto elettrica è un work-in-progress, migliora giorno dopo giorno. Le notizie in arrivo da Renault sono confortanti, ma fanno nascere una domanda: che si fa? Si compra adesso l’auto elettrica o si aspetta che nel 2025…?