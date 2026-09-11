Elettriche 32,4% in Germania: è il nuovo record



















Elettriche 32% in Germania: dopo la Francia (38%), i dati del mercato tedesco confermano il boom di vendite nei grandi mercati europei. Italia esclusa.

Elettriche 32% in Germania, trainate dai marchi di casa

Sarà per gli incentivi tuttora in corsa, sarà per il costo proibitivo di benzina e gasolio…Fatto sta che anche la Germania macina nuovi record, con quasi 69.000 auto elettriche registrate in agosto. Siamo a +75,1% su base annua. Finito il dominio di Tesla, la Top Ten delle EV più vendute è fatto tutto di modelli di gruppi tedeschi, eccezion fatta per il 10° posto della Citroen e-C3. In testa si piazza ancora la Skoda Elroq, unico modello a superare le 3 mila immatricolazioni. Seguono la sorprendente BMW iX1 (a 2.449) e l’accoppiata Volkswagen ID.7-ID.4, rispettivamente con 2.236 e 2.189. Tesla, che tende a concentrare le consegne nell’ulima parte del trimestre, porta a casa solo 12° e 15° posto, rispettivamente con Model 3 (1.605) e Model Y (1.426). La 500e, prima tra le italiane, è solo 30° a quota 752.

Qui il diesel tiene (10%), ibride plug-in al 12%

A differenza della Francia, non c’è in Germania il crollo delle vendite di diesel. Le vetture a gasolio sono nate qui e resistono al 10,6% delle vendite, contro il 2% del mercato transalpino. Le ibride plug-in, invece, valgono poco più di un terzo delle elettriche, con 25.406 immatricolazioni. Si tratta di capire ora che cosa farà il governo federale sul fronte dei bonus statali. Una parte consistente della lobby dell’auto preme per un azzeramento. Ma le previsioni per il 2027 dell’elettrico restano comunque buone. Anche perché sta per arrivare sul mercato l’attesisissima famiglia delle piccole di Volkswagen Group. La prima, per la verità, è già arrivata ed è la Cupra Raval, entrata subito in classifica all’11° posto, con 1.663 auto vendute. Ma è chiaro che l’impatto più rilevante può arrivare dalle meno costose Skoda Epiq e VW ID. Polo, quest’ultima disponibile con una versione da 24.900 euro.