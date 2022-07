Elettrica vs diesel: Bruno fa i conti con la ID.3

Elettrica vs diesel: conti alla mano, Bruno smonta la tesi di chi sostiene che per convenienza le auto a gasolio stravincono. Confrontare sì, ma coi numeri giusti…

Elettrica vs diesel: non ricarico a casa, però pago…

di Bruno Deroma

“Ho letto con una certa curiosità la stima effettuata dal lettore Giovanni che valuta un costo chilometrico inferiore della propria Golf 7 diesel rispetto ad una ZOE. Possiedo una VW ID.3 consegnatami la mattina del 31 maggio 2022. Per ragioni che ho già documentato nei mesi scorsi (autorimessa in super-condominio), nel mio box non mi è stato possibile installare una wall-box alimentata dal mio contatore domestico. Ho comunque fatto la scelta di acquistare un’elettrica per due motivazioni per me fondamentali: piacere di guida e sensibilità ambientale. Ed ho dunque dovuto sottostare alla necessità di ricaricare il veicolo presso le colonnine pubbliche. Per questa ragione ho sottoscritto un profilo utente con Enel X Way (ed uno analogo mia moglie). Contando che normalmente percorro pochi km all’anno (circa 10.000, come peraltro nel contratto sottoscritto con Volkswagen)“.

Diario dei consumi*: quante ricariche, quanta spesa

“Nella sostanza, nei mesi di scarso utilizzo dell’auto effettuerò ricariche con abbonamento mensile a tariffa Flat Small (0,357 €/kWh nel caso venga utilizzato l’intera disponibilità di 70 kWh/mese). Mentre in giugno e luglio ho utilizzato l’abbonamento mensile a tariffa Flat Large (0,321 €/kWh nel caso venga utilizzata l’intera disponibilità, 145 kWh al mese). A luglio inoltre, visto il numero di km in autostrada con auto carica (170 kg. oltre il conducente), climatizzatore tirato per il collo e velocità prossime al limite di legge, sia io che mia moglie abbiamo sottoscritto un abbonamento Flat Large. Portando la disponibilità di energia a 290 kWh da sfruttare fino a Ferragosto. Per fare i conti del costo/km, è necessario un supporto di calcolo. Vi allego il file Excel che ho utilizzato. Pur non essendo forse il top della professionalità, consente di estrapolare i principali indicatori sul solo costo dell’energia. Per confrontarlo con l’acquisto di gasolio o altri combustibili“.

Quanto spendo di energia, quanto spenderei di gasolio

“Nella sostanza, al momento il costo risulta 0,057 euro/km, con un costo medio dell’energia di 310 euro/MWh. Anche se mediamente basso grazie ad alcune ricariche gratuite utilizzate in questi giorni presso il B&B dove ho soggiornato per 3 notti. Per confrontare il solo costo carburante, la Golf di Giovanni costerebbe 0,083 euro/km, il 46,2% in più di quanto spendo con la ID.3 utilizzando la rete di ricarica pubblica. Anche HPC. Va precisato che, a fronte di un costo delle ricariche moderato da una parte di ricariche gratuite, il conteggio comprende 76,33 kWh già pagati nell’abbonamento Flat Large di mia moglie. E dei consumi chilometrici abbastanza alti per l’intensivo uso autostradale di questi giorni, con alte temperature. Ritengo che il costo medio di tutto un anno possa risultare inferiore. Quanto sopra solo per rintuzzare le affermazioni, veritiere, ma poco circostanziate, rispetto al maggior costo della ricarica presso la rete pubblica“.

Elettrica vs diesel: resta lo scoglio del prezzo d’acquisto

“Resta il capitolo sul costo di acquisto delle auto elettriche. È vero che il prezzo di un’ elettrica è elevato, ma solo se lo si raffronta con un’auto della stessa dimensione (ingombro esterno e posti interni). Se si dovesse acquistare un autoveicolo della stessa abitabilità della ID.3, (e stessa potenza e coppia, medesimi optional ed ausili alla guida di cui la BEV è dotata), il prezzo si avvicinerebbe moltissimo a quello della ID.3 Su questo Paolo Mariano aveva già fatto un raffronto tra ID.3 e Golf). Il vero nodo è quindi la disponibilità finanziaria al momento dell’acquisto, più che il costo vero e proprio. Se non si dispone di sufficienti risorse economiche, la scelta nell’endotermico è molto più vasta. Ma accontentandosi di una vettura che non sarà comunque mai raffrontabile ad un’elettrica (pur con gli inevitabili piccoli svantaggi di un’auto a batterie)“.

La morale è – “Quando si fanno i conti, meglio disporre di tutti gli elementi per farli in modo corretto (o con i minori errori possibili). Questo a prescindere dalla scelta “di cuore” di un’auto. Per la quale non mi sento di discutere con chi, per svariati motivi, si sente di prediligere una alimentazione con energia da fonte fossile piuttosto che elettrica. Solo non si provi a giustificare tali scelte con i costi di esercizio“.

