Elettrica usata o a noleggio? Antonio è indeciso…

“Seguo assiduamente la vostra pagina Facebook, poiché interessato ad avere una EV (prima o poi). Il Sindaco di Roma da pochi giorni ha decretato che entro il novembre 2024 le diesel Euro 5 e le benzina Euro 4 non potranno più circolare all’interno di un’area più grande rispetto al cd. Anello ferroviario. Io possiedo una 500L diesel Euro 5b del 2015, con cui ho percorso finora meno di 60.000 km e una Panda 1.1 fire Euro 4, che guido per quasi 8.000 km annui. E dovrò necessariamente sostituirle entrambe. Non ho box, né garage, né parcheggio condominiale, lascio le auto in strada. Posto che ho necessità di un’auto grande per lunghi, seppure sporadici, viaggi, vorrei sperimentare la formula di avere un’auto di proprietà e una a noleggio a lungo termine. Sarei orientato verso il noleggio per l’auto grande. E mi chiedo se forse la formula non sia più adatta per una EV, visto che un’auto piccola potrei anche acquistarla usata (con le precauzioni del caso). Vorrei il vostro parere in merito“. Antonio Bianco

Gli elementi da considerare

Risposta. Il noleggio a lungo termine offre alcuni vantaggi. I più ovvii sono legati al fatto che l’esborso iniziale è molto più basso e che l’auto dopo 3-4 anni l’auto si può restituire. Senza timori per l’eventuale deterioramento delle batterie. Poi è chiaro che la convenienza va valutata in base all’importo dell’anticipo, della rata e del saldo finale (attualmente sono i corso promozioni a prezzi molto interessanti). Quanto a una piccola EV da prendere usata, l’idea può essere valida, se si trova una buona occasione e il chilometraggio per cui la si vuole utilizzare è limitato. È sempre bene, però accertarsi dello stato di salute della batteria, chiedendo un check certificato della capacità (e quindi dell’autonomia) residua. Le quotazioni restano però piuttosto alte anche nelle elettriche di seconda mano. Su un sito specializzato come Autoscout 24, per esempio, si trovano centinaia di offerte di Fiat 500e, ma è raro che il prezzi scenda sotto i 20 mila euro. C’è da chiedersi se, tra sconti e incentivi, non convenga il nuovo.