Elettrica o ibrida plug-in? Leaseplan fa il punto

Auto elettrica o ibrida plug-in? Ha fatto scalpore la presa di posizione di LeasePlan Olanda (a favore della prima) di un grande noleggiatore come LeasePlan. Ora il n.1 di LeasePlan Italia, Alberto Viano, chiarisce come stanno le cose da noi.

Elettrica o ibrida plug-in? “L’Italia non è l’Olanda…”

Anche in Italia suggerite ai clienti di puntare sull’elettrico e non sulle ibride plug-in?

“Mi faccia fare una premessa: in Italia sulle motorizzazioni da scegliere continua ad esserci un approccio emozionale, da tifosi, tralasciando spesso i fatti e i numeri, che sono incontrovertibili“.

E che cosa dicono i numeri?

“Dicono che la realtà olandese è ben diversa dall’Italia, per orografia e per capillarità della rete di ricarica. Là l’elettrico è talmente diffuso da poter contare su un numero di colonnine enorme per un Paese (piatto) da 14 milioni di abitanti. È la situazione ideale per l’auto elettrica: non ha senso avere due motori (quello elettrico solitamente da 70 kW), che rendono la vettura più costosa e complessa. Ma da noi la partita è completamente diversa“.

“La rete di ricarica non è ancora così capillare”

Dobbiamo ammettere che siamo più indietro?

“ Beh, diciamo che la nostra infrastruttura di ricarica è molto meno capillare e per l’uso quotidiano e noi siamo felici di offrire l’alternativa dell’ibrida plug-in. L’elettrico è un’ottima soluzione, anche da noi, ci crediamo e stiamo anche pianificando degli eventi per aiutare a vincere la range-anxiety, la famosa ansia da ricarica. Ma l’elettrico non è ancora per tutti. E la nostra spinta è su tutta la gamma dell’elettrificazione. Nelle scelte dei nostri clienti nel 2020, tra full-hybrid, ibrido plug-in ed elettrico puro superiamo il 25% degli ordini totali, con una performance particolarmente significativa nella città di Milano“.

Si discute anche tra plug-in con propulsore a benzina o a gasolio: anche qui c’è un approccio emozionale?

“L’ibrido plug-in con il motore a gasolio di ultima generazione è una soluzione efficiente. Se stiamo ai numeri, è la soluzione ideale per chi opta per questa motorizzazione: si va in elettrico in città, col diesel nei viaggi più lunghi, con consumi ed emissioni più contenuti“.

Ma lei che macchina guida, un’elettrica o un’ibrida plug-in?

“ Guido un’elettrica, una Tesla Model S, con cui mi sposto costantemente tra Milano e Roma. E devo dire che mi trovo benissimo, con un’autonomia sorprendente anche in autostrada, almeno 400 km. E più guido queste elettriche, più mi rendo conto che ti inducono a viaggiare in sicurezza, proprio perché sei più attento alla velocità e ai consumi, grazie anche alla decelerazione rigenerativa. Siamo fiduciosi che anche in Italia il consolidamento di un’adeguata infrastruttura elettrica possa creare le condizioni per uno sviluppo importante della mobilità sostenibile“.

—– Clicca qui per il sito di LeasePlan Italia —–