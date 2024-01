Elettrica o a GPL? Mauro non sa decidersi

Elettrica o a GPL? Mauro deve cambiare una delle due auto di famiglia ed è fortemente tentato da una EV. Ma i conti sembrano propendere per il GPL. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Elettrica o a GPL? “Se guardo alla convenienza la seconda soluzione sembra vincente”

“F acendo alcuni conti, visto che dovremmo cambiare una delle due auto di famiglia, sul fatto di passare ad un auto elettrica mi è rimasto un dubbio…Posto che io passerei anche subito ad un’elettrica, quello che un po’ mi frena è il fatto delle ricariche, anche con abbonamento, non fatte a casa dove ho un impianto fotovoltaico. Attualmente la migliore offerta, che ho visto, è quella di A2A (tra le altre cose se hai anche l’utenza di casa con loro), pari a 0,51 euro /kW (per E-moving Medium: 100 kWh). Solo che, pensando al costo del GPL (attualmente a circa 0.679), visto che una delle due auto è a GPL (l’altra è diesel quella da sostituire), non so proprio cosa fare… Vista così non è molto conveniente, almeno lato puramente ricarica fuori-casa, passare per me ad un’elettrica. Mi date una mano a capirci qualcosa in più? Nella mia analisi ho lasciato fuori tutti gli altri buoni motivi, per passare ad un elettrica, questa è l’unica cosa che ancora mi frena. Anche in funzione del fatto che al massimo farei 300 km per andare al lavoro e poi lì riesco a caricarla… in una colonnina “ . Mauro Carrer

I diversi fattori che vanno considerati

Risposta. Ci mancano diversi elementi per dare un parere compiuto. Tipo: quanto riesce a ricaricare a casa? Con quali costi, visto che dispone anche di un impianto fotovoltaico? E i 300 km per andare al lavoro con quale frequenza vengono percorsi? Ci limitiamo così ad un paio di considerazioni. La prima è che un pacchetto che comprenda appunto ricarica domestica anche con fotovoltaico più un abbonamento come quello di A2A ci sembra difficilmente battibile. Anche da una soluzione sicuramente conveniente come il GPL, che resta fermo su prezzi molto competitivi. La seconda considerazione è che vanno però ponderati anche altri elementi, a cominciare dal piacere di guida, che a nostro avviso non è paragonabile (a favore della EV). La cosa da fare, quindi, è anzitutto provare i due modelli (elettrico e GPL) a cui si pensa. E quindi mettere tutto sul piatto della bilancia.

