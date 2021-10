Elettrica nuova o usata? Ora o aspetto? I dubbi di Fabio

Elettrica nuova o usata? Compro ora o meglio aspettare? I dubbi di Fabio esprimono lo stato d’animo di tanti italiani meglio di mille indagini di mercato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Elettrica nuova o usata? Sentendo i concessionari la confusione aumenta…

“Da qualche tempo anch’io sono stato preso dal desiderio di sostituire la mia seconda auto con un’elettrica. Per natura sono “riflessivo” e tentennante, fino a che non ho ben chiare le cose. Nelle ultime settimane sono però caduto in uno stato di totale confusione. Forse per la necessità di far coincidere due esigenze “opposte”: un budget tutto sommato limitato e un chilometraggio annuo di almeno 25.000 km. Per questo, avevo salutato con favore, pur partendo in ritardo, l’opportunità degli incentivi statali, ai quali avrei volentieri aderito. Senonchè tutte le offerte dei concessionari, buone per il primo aspetto, si sono bloccate sul tema dei “troppi” km annui. E lo capisco. Oltre al fatto che la parte di incentivi lasciati ai privati si è rapidamente ridotta. Passando all’usato, leggendo le vostre recensioni mi sono ulteriormente “raffreddato”, non sapendo come valutare le proposte che si trovano su molti siti. Conviene ancora aspettare la nuova tornata di incentivi? Quando arriverà? I concessionari, mi dicono che è presto, non hanno indicazioni. Peraltro avrei bisogno di cambiare la mia seconda auto prima che ci pensi da sola. Con il mio chilometraggio ho qualche timore ad acquistare un’auto usata: dovrei tenerla comunque qualche anno causa dilazione finanziamento. È complicato chiedere un consiglio?“. Fabio Plebani.

La paura di sbagliare (tra elettrico e no) frena gli acquisti

Risposta. Se il mercato dell’auto va male, in controtendenza rispetto al resto dell’economia, è proprio per la confusione che regna sotto il cielo. E i concessionari, che dovrebbero prendere per mano il cliente, sembra che aggiungano ulteriore ansia a chi già ha il timore di sbagliare. Uno dei nodi più ricorrenti è questo: molti temono che stia finendo il tempo per acquistare un’auto a benzina o a gasolio. Ma pensano anche che sia troppo presto per comprare un’elettrica. Nel dubbio, come Fabio, rimandano l’acquisto sine die. Nel caso specifico del lettore, ribadiamo che nell’elettrico l’usato va preso con le pinze. L’offerta è scarsa, spesso poco trasparente e, grazie agli incentivi, spesso il nuovo (con gli sconti) finisce per avere prezzi di poco superiori. Quando arriverà la nuova tornata di incentivi? Sicuramente a inizio anno, con la Legge di bilancio. Per quell’epoca chi ha intenzione di acquistare farebbe bene ad avere le idee chiare e a muoversi, prima che i soldi a disposizione finiscano. Quanto al chilometraggio, 25 mila km all’anno (media di una settantina al giorno) sono alla portata di quasi tutte le auto elettriche. L’importante è avere un’idea di dove e quando si potrà ricaricare.

