Elettrica in panne (una VW ID.3): ecco cos’è successo

Elettrica in panne, una Volkswagen, ecco che cos’è successo. Circa due settimane fa, vi ho raccontato delia “disavventura” con la mia ID.3. Dopo averla lasciata parcheggiata per un giorno, al ritorno non ne voleva sapere di andare in D (drive), nè in R (retro). Costringendomi a far intervenire un carro attrezzi.

Elettrica in panne / La diagnosi: selettore difettoso

L’auto mi ha lasciato a piedi giovedì 22/4. Il lunedì successivo l’officina Volkswagen, dopo aver analizzato il problema con la casa madre, mi ha contattato. Spiegandomi che era necessario provvedere alla sostituzione del selettore di marcia, difettoso. Il problema era che il ricambio non era disponibile a magazzino, visto che l’auto è molto recente. Doveva pertanto essere messo in produzione (o richiesto direttamente al costruttore in Germania). Sarebbero state necessarie circa due settimane. Nel frattempo mi è stata messa a disposizione a titolo gratuito una VW T-Cross a benzina. E così è stato. Il 6 maggio l’officina ha ricevuto il ricambio e il giorno successivo ha provveduto al montaggio. Nel frattempo però è stato notificato un ulteriore richiamo (92E2 CR 01) per la sistemazione della spina del serbatoio del liquido tergicristallo. L’auto, dopo questo ulteriore intervento, mi è stata consegnata l’11 maggio.

Elettrica in panne/ “Sostituita centralina piantone sterzo”

Sostituita centralina piantone sterzo – così recita l’ordine di lavoro dell’officina. E sembrerebbe che si tratti non solo di una centralina, nascosta chissà dove, ma di tutto il blocco del selettore compreso lo schermo. Visto che, una volta salito in auto, noto che si tratta di un componente nuovo. La parte inferiore sotto allo schermo, nella nuova versione, è infatti opaca e non più lucida come nella versione originaria. Potrebbe trattarsi di un componente riprogettato o semplicemente di una versione ridisegnata ma identica nei contenuti (e non difettosa). Non ci è dato saperlo.

La conclusione: difetto indipendente dalla trazione?

Di fatto non si è trattato, apparentemente, di un guasto legato alla natura elettrica dell’auto. Ma piuttosto all’elettronica. Anche nelle auto termiche con cambio manuale è presente una centralina elettronica che governa l’inserimento in D, N o R. Piuttosto, indipendentemente dalla natura elettrica di ID.3, sembrerebbe che la fretta di uscire sul mercato abbia in qualche modo penalizzato alcune scelte. Costringendo la casa a correre ai ripari ex post. Per dovere di cronaca, devo però anche dire che l’attenzione per il cliente di ID.3 è stata davvero altissima. Mai mi è capitato in precendenza, anche con auto in garanzia, di ricevere un supporto di questo livello. Servizio mobilità, taxi e auto di cortesia gratuiti, aggiornamenti costanti sullo stato della riparazione, grandissima cortesia, professionalità e disponibilità.