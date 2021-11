Elettrica e sportiva, questo vuole Marco. Secondo noi…

Elettrica e sportiva: questo vuole Marco, un lettore che non guarda “né a berline, city car o a quegli orrendi e mastodontici Suv”. Vaielettrico risponde.

Elettrica e sportiva, “non voglio le solite berline o quei mastodontici Suv”

“V i seguo da più di un anno e mi rivolgo a voi per decidere la scelta di un’auto elettrica. Ho sempre acquistato hatchback sportive (tuttora ne possiedo una, e sì, purtroppo sono auto abbastanza inquinanti, sigh). Però, preso coscienza dell’inquinamento, stavo valutando un change vettura. Ho provato molte auto elettriche e alcune le ho affittate anche qualche giorno, soprattutto quando vado giù a Roma. E quindi è un po’ che cerco di vedere in giro qualche cosa che mi aggrada sia in fatto di prestazioni ( vado anche in pista) che di estetica. Ma se nel primo caso ci sono auto (la ID.3, la Mini-e) che quasi si avvicinano in prestazioni a varie hatchback sportive, nel secondo caso ( esteticamente) non mi piacciono. E a mio gusto personale risultano anonime. Mi rivolgo a voi chiedendo se avete sentito di una possibile uscita futura di qualche Casa auto che finalmente tira fuori qualche compatta con allestimenti sportivi. Invece delle solite berline, city car o quegli orrendi e mastodontici Suv “ . Marco.

E se fosse la Cupra Born?

Risposta. Questo è un approccio che ci coglie un di sorpresa: riceviamo tante mail di lettori interessati ai consumi, all'autonomia, al rapporto prezzi-contenuti… È la prima volta che ci si chiede di "un hatchback con allestimenti sportivi". In futuro arriverà di tutto, ma le date di uscita (causa anche crisi dei chip) sono molto incerte. Al momento l'unica auto che ci sembra si avvicini ai desiderata di Marco è la Cupra Born. Noi l'abbiamo definita "la cugina cattiva della Volkswagen ID.3", con cui condivide la base tecnica, e già il look mostra un assetto piuttosto aggressivo. Ha un motore da 204 Cv (150 kW) e un'autonomia di 424 km. Lunga 4,32 metri (6 cm. in più della ID.3) la Born nasce (parole del costruttore) con "una struttura telaistica che punta ad esaltare l'handling e l'agilità nei cambi di direzione". Uno spoiler anteriore delimita la parte inferiore del frontale. Idem per il posteriore, sovrastato da uno spoiler molto pronunciato. L'offerta di ruote in lega comprende cerchi con misure da 18'' (di serie) a 20''. Posto di guida e abitacolo sono "driver oriented": il volante ha una conformazione sportiva, con la parte inferiore rastremata. Un'occhiata la merita…

