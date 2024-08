Elettrica e blindata, a 475 mila $

Elettrica e blindata, con prestazioni top a 475 mila dollari. È la versione di massima sicurezza della Lucid Air Sapphire allestita dallo specialista Armor.

Elettrica e blindata, con 920 kW di potenza e oltre 700 km di autonomia

Di questi tempi la sicurezza non è mai troppa, soprattutto in certe parti del pianeta. E così i due partner hanno pensato bene di mettere in commercio la versione a prova d’assalto della Sapphire, una limousine elettrica con 920 kW di potenza massima. Con una velocità di punta di oltre 200 miglia all’ora, 320 km/h. Se c’è da scappare da zone a rischio…Anche l’autonomia è più rassicurante, nel caso in cui mettersi al sicuro comporti di fare un bel po’ di strada. Secondo i criteri di omologazione dell’ente federale americano EPA (piuttosto severi), siamo a 427 miglia (687 km). Con il WLTP utilizzato in Europa, meno restrittivo, siamo ben oltre i 700 km. La parte tecnica, a partire dal propulsore, è stato sviluppata e costruita internamente da Lucid tenendo conto ovviamente del maggior peso legato alla blindatura. Con maniglie delle porte anti-shock elettrico, erogatori di spray al peperoncino, porte per armi nascoste, protezione e rilevamento dei gas velenosi e armature migliorate.

Scansione continua delle minacce nelle vicinanze

Anche le armi in dotazione a bordo sono a propulsione elettrica, ma non mancano granate e altri ordigni esplosivi. Al giorno d’oggi la sicurezza non passa solo dalla dotazione passiva e attiva per scontri a fuoco. La dotazione comprende un pacchetto di sicurezza Internet/WiFi “impenetrabile“. Nonché una tecnologia “all’avanguardia” “che esegue la scansione continua delle minacce nelle vicinanze“. Questa tecnologia, secondo chi ha progettato ed eseguito la blindatura, raccoglie informazioni da oltre un milione di fonti, tra cui la polizia locale e gli scanner antincendio. Non manca poi il tasto one-touch che consente all’autista, non certo uno sprovveduto, di connettersi con la centrale operativa di Amor Group per chiedere assistenza. Vuoi vedere che, in un mondo che sembra impazzito, se ne venderanno molte più di quel che si può immaginare?

