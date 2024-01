Quanto vale un’elettrica di 8 anni? Il numero magico è il SOH

In termini un po’ brutali Sergio ci pone una domanda che però tutti si fanno: può avere ancora un valore un’auto elettrica di 8 anni (con le batterie fuori garanzia)? E se ancora ce l’ha, come quantificarlo? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

“A vostro giudizio, una vettura elettrica di 8 anni, riuscirà a trovare un nuovo acquirente e in percentuale quanto perderà dal valore iniziale„. Sergio Pizzirani

L’auto elettrica si usura di meno ma…

Risposta-Le auto elettriche si usurano decisamente meno di quelle termiche avendo molte meno parti meccaniche in movimento; parti molto meno complesse e che lavorano a una temperatura di esercizio infinitamente meno critica.

Con otto anni di vita, verrebbe da dire, un’auto elettrica dovrebbe valere molto più di una termica (a parità di chilometraggio) che mediamente a quell’età ha un valore residuo pari al 12% rispetto al nuovo.

…tutto dipende dalla salute della batteria

C’è però un componente chiave in tutte le auto elettriche, che costa fino al 30-35% del prezzo a nuovo: la batteria. Deteriorandosi quella in funzione dell’età e dei km percorsi, l’auto perde parte della sua autonomia, compromettendone la funzionalità d’uso. Sotto certi livelli di autonomia residua la batteria andrebbe sostituita e a quel punto l’auto usata in se’ avrebbe valore zero.

Un deterioramento medio del 2% annuo con percorrenza media di 15-20 mila km/anno è perfettamente nella norma. Quindi un’auto di 8 anni dovrebbe mantenere un’autonomia residua dell’84%. In termini chilometrici, si passerebbe per esempio dai 350 km iniziali a 294 km. Accettabile.

Rispondendo quindi alla sua domanda, Sergio, possiamo dire che il valore di un’auto elettrica di 8 anni dipende dallo stato di salute della batteria. Per fortuna questo è un dato che si può misurare strumentalmente con precisione attraverso l’analisi SOH (State Of Health). Il dato SOH indica le prestazioni residue di una batteria usata in percentuale rispetto al nuovo.

Ora anche il SOH tutto italiano PKC è certificato da CARA Europe

I metodi e gli strumenti per ricavare la SOH sono numerosi, e i più affidabili sono certificati in base a un protocollo recentemente approvato dall’associazione CARA Europe che rappresenta tutti i principali attori del mercato auto. Sono già certificati con marchio CARA i servizi di SOH Aviloo Flash Test e MOBA Certify Pro.

Da poco più di una settimana ha ottenuto da TUV la certificazione in base al protocollo CARA anche PKC (Power checK Control) dell’italiana Laika Lab, nota a tutti gli automobilisti elettrici per il navigatore Power Cruise Contro (PCC).

Presto il dato SOH sarà la condizione indispensabile per mettere in vendita un’auto usata elettrica, almeno quanto la data d’immatricolazione e la percorrenza totale. Il prezzo ne deriverà di conseguenza. Tenendo presente che anche un’auto elettrica con autonomia ridotta a causa del degrado della batteria, non più adeguata alle esigenze di mobilità del proprietario, può andare a pennello per chi ha esigenze diverse. Per esempio percorsi brevi, prevalentemente urbani (leggi anche).

