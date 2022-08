Elettrica dal carrozziere, perché queste complicazioni? A scriverci è una lettrice alle prese con la riparazione della sua Volkswagen ID.3 in seguito a un piccolo incidente. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Elettrica dal carrozziere: devo far riparare la mia ID.3, ma Volkswagen esige che…

“Ciao e complimenti per il sito! Ho una Volkswagen ID.3. Qualche giorno fa ho graffiato la carrozzeria (portiera e passaruota): ho portato l’auto dal mio carrozziere e abbiamo scoperto che non può fare il lavoro. Ho poi chiamato il concessionario dove ho comprato l’auto, e mi ha detto che Volkswagen, a differenza di altri marchi, permette solo ai propri carrozzieri di disattivare l’alta tensione (operazione necessaria prima di fare il lavoro di carrozzeria). Ora mi farò fare il preventivo per il lavoro dal loro convenzionato (che mi aspetto essere di molto superiore a quello del mio carrozziere). Ma, comunque, mi sembra un’operazione scorretta e una violazione della concorrenza. Dopo il preventivo, valuterò se scrivere formalmente alla casa madre lamentandomi della cosa e all’Antitrust. Sapete qualcosa in merito alla condotta di Volkswagen su questo, e su come si comportano gli altri marchi? Grazie mille!“. Bruna

Elettrica dal carrozziere, facciamo chiarezza…

Risponde Paolo Mariano. Quello che lei tocca è un argomento di grande interesse. Le modalità d’intervento per riparazioni di carrozzeria su auto elettriche o ibride sono infatti purtroppo ancora poco conosciute persino dagli stessi addetti ai lavori. Dopo la sua mail, a campione, abbiamo interpellato due diverse carrozzerie indicando di avere necessità di una riparazione su una Volkswagen ID.3. Ricevendo due risposte diverse. In un caso ci è stato risposto: “Per interventi piccoli, si può anche fare, ma se c’è da staccare l’alta tensione, no, non lo facciamo.” Nel secondo: “Serve aver fatto un corso per intervenire sulle auto elettriche. In ogni caso le facciamo sapere“. A questo punto, abbiamo interpellato direttamente Volkswagen Italia, per un chiarimento definitivo sulla questione. Ecco la risposta del responsabile Press & PR, Federico Cara.

La Volkswagen: tutti possono intervenire, ma a patto che…

“Qualsiasi carrozziere ha la possibilità di intervenire per una riparazione di carrozzeria su un’elettrica o ibrida Volkswagen. Ma per farlo dev’essere in possesso di un manuale di riparazione fornito da Volkswagen. E, se le istruzioni prevedono che per la riparazione sia necessario lo stacco dell’alta tensione, nel manuale è spiegato come farlo. Non solo. Nello specifico, in caso di necessità di stacco dell’alta tensione, il personale dev’essere formato a tal fine. Quindi, se il titolare della carrozzeria forma e nomina personale esperto, questo, operando secondo quanto riportato dal manuale, sarà in grado di staccare l’alta tensione. Senza alcuna necessità di un intervento di Volkswagen stessa o di una carrozzeria convenzionata. Chiaramente tutto questo rappresenta un costo per la carrozzeria. E non tutte le carrozzerie decidono di sostenere, almeno al momento, tale costo. Con la conseguenza che a volte sono costrette a rifiutare di eseguire riparazioni”.

SECONDO NOI. Quindi: nessun monopolio sulle riparazioni da parte del costruttore, a limitazione alla libera concorrenza. Solo cautele di sicurezza in un mercato che, a causa dei numeri ancora relativamente bassi di veicoli a batteria, fatica un po’ a decollare. Ma siamo certi che la situazione cambierà a stretto giro.

