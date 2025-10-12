Elettrica a noleggio per un viaggio in Sicilia: spesa…

Poi, vabbè, l’accelerazione della Tesla è un altro pianeta. Ma la coppia subito disponibile delle elettriche si sente anche su questa. E si apprezza soprattutto nelle stradine in pendenza di Castellammare del Golfo, di Sciacca e nella strada per Erice. Bagagliaio capiente, con pozzetto e il kit di emergenza foratura, e frunk più piccolo della tesla ma comodo per tenere i cavi. Ottima anche la presenza di Android Auto e le mappe di Google con indicate le colonnine vicine. Unica disavventura riguardante le colonnine è stata a San Leone (AG). Mi avevano consigliato un buon ristorante e mi sono accorto che c’erano delle colonnine Eni Plenitude molto vicine. Peccato che, una volta raggiunto, scopro che erano dentro una ZTL. Anche questa info, come per le colonnine dei destination charger in roaming, è importante che sia nelle app: uno si regola.