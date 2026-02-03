Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il3 Febbraio 2026
0

Elettrica a fuoco nel vicentino: che è successo?

2 min

Elettrica a fuoco nel vicentino: che cosa è successo? Cesare, un lettore, ci chiede notizie su quanto accaduto nella serata di lunedì 2 febbraio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Elettrica a fuoco nel vicentino: avete notizie più dettagliate? Elettrica a fuoco nel vicentino

“Salve, scrivo in riferimento in riferimento a questa notizia pubblicata da Vicenza Today: https://www.vicenzatoday.it/cronaca/auto-fiamme-sovizzo-2-febbraio-2026.html. Avete notizie più dettagliate su quanto accaduto? Grazie, a presto e buon lavoro“. Cesare Agnello
Elettrica a fuoco nel vicentino
Le immagini sono state diffuse dai Vigili del Fuoco.

Risposta. Riepiloghiamo i fatti, secondo quanto rifrito dai media locali. L’incendio si è verificato a Sovizzo e ha riguardato una Tesla Model Y. Le notizie riferiscono che le fiammo si sono sviluppate mentre l’auto procedeva e che il conducente è riuscito a portarsi in un campo, allontanandosi senza conseguenze. I Vigili del Fuoco sono arrivateidal distaccamento di Arzignano con un’autopompa e un’autobotte. Secondo un alro sito, Nordest24, “le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente delicate a causa della natura del veicolo. I pompieri hanno utilizzato liquido schiumogeno per circoscrivere e spegnere le fiamme, procedendo poi a un attento controllo delle temperature. Fondamentale l’uso della termocamera, strumento che ha consentito di monitorare costantemente il pacco batterie. Prevenendo eventuali riaccensioni e garantendo condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento”. L’area è stata poi bonificata per prevenire qualsiasi rischio. Tutto l’intervento ha avuto una durata di tre ore. Tutta l’attenzione è concentrata ora sulle indagini che i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando per accertare le origini dell’incendio. Solitamente in questi casi anche Tesla Italia interviene per fare accertamenti propri. Vi terremo informati.

Redazione
il3 Febbraio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Riparte anche Sunrise Wind: i giudici smontano lo stop di Trump all’eolico offshore

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!