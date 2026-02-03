Elettrica a fuoco nel vicentino: che è successo?

Risposta. Riepiloghiamo i fatti, secondo quanto rifrito dai media locali. L’incendio si è verificato a Sovizzo e ha riguardato una Tesla Model Y. Le notizie riferiscono che le fiammo si sono sviluppate mentre l’auto procedeva e che il conducente è riuscito a portarsi in un campo, allontanandosi senza conseguenze. I Vigili del Fuoco sono arrivateidal distaccamento di Arzignano con un’autopompa e un’autobotte. Secondo un alro sito, Nordest24, “le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente delicate a causa della natura del veicolo. I pompieri hanno utilizzato liquido schiumogeno per circoscrivere e spegnere le fiamme, procedendo poi a un attento controllo delle temperature. Fondamentale l’uso della termocamera, strumento che ha consentito di monitorare costantemente il pacco batterie. Prevenendo eventuali riaccensioni e garantendo condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento”. L’area è stata poi bonificata per prevenire qualsiasi rischio. Tutto l’intervento ha avuto una durata di tre ore. Tutta l’attenzione è concentrata ora sulle indagini che i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando per accertare le origini dell’incendio. Solitamente in questi casi anche Tesla Italia interviene per fare accertamenti propri. Vi terremo informati.