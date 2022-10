Elettra: la carrozza che non usa i cavalli per il traino

La carrozza spinta dal motore elettrico rinuncia al traino del cavallo. Si chiama Elettra, libera gli animali e conserva un modo antico e nuovo allo stesso tempo per visitare le città d’arte o i monumenti naturali.

L’idea ha oltre 15 anni ed è figlia dell’ingegno di Stefano Carboni da Alghero, costa orientale della Sardegna, che conserva la memoria storica dell’azienda creata dal nonno Orazio alla fine del 1800. Al posto dei quadrupedi però oggi si viaggia con motore e batteria. Da Alghero la botticella arriverà sul Gargano per un progetto di turismo sociale.

L’elettrico salva una tradizione secolare, ma con il benessere animale

Abbiamo incontrato Stefano Carboni a Firenze, durante Expomove, dove ha ripercorso la storia di famiglia. “Elettra è la materializzazione di un sogno. Mio nonno già a fine 800 aveva una fabbrica di carrozze ad Alghero e il monopolio del trasporto pubblico e merci“.

Questa la storia antico poi “nel 1995 abbiamo voluto riprendere la tradizione di famiglia. Mio padre mi diede del matto visto che la produzione di carrozze era stata abbandonata da decenni“. Inizio non senza problemi: “Come conciliare il benessere animale con l’interesse economico dell’imprenditore. Il primo esperimento non diede un buon risultato, una grande spesa che incrinò il rapporto costi benefici“.

Si va avanti e nel 2008 “arriva il prototipo della prima carrozza elettrica che presentammo alla Fiera Cavalli di Verona. Ci fu attenzione per l’innovazione sul mondo della carrozza rimasto inalterato per millenni. Il cavallo non è più servo del mezzo è la carrozza che segue il cavallo“.

Facciano chiarezza: la carrozza può andare solo in elettrico senza quadrupedi oppure invece di essere trainata da quattro cavalli, parliamo di un mezzo che ospita 18 persone, può averne solo uno che non traina. “Questo nel 2008 quando di elettrico se ne parlava poco“, sottolinea Stefano.

La propulsione a batteria offre un beneficio economico

C’è un chiaro risvolto animalista in questa scelta, ma pure economico: “Ci ha permesso di salvare l’impresa e in sei mesi abbiamo trasportato 25mila persone con due carrozze da 18 posti. Solamente nutrire quattro cavali ha un suo costo, significa anche ferrare 16 zampe – le gite sono nel centro storico di Alghero, Ndr – ogni venti giorni, costo 100 euro ciascuna. Usiamo meno cavalli, ferrati solo anteriormente mentre rimangano scalzi posteriormente e non dovendo trainare la carrozza arrivano freschi e riposati“. Senza dimenticare che “essere attaccato alla carrozza per il traino è un trauma per il cavallo“.

Dal punto di vista tecnico la propulsione è data da due motori da pochi kW montati sull’asse posteriore e le batterie al piombo sono sei per oltre 17 kWh di capacità – è previsto un intervento di SonoElettrica per il retrofit del sistema – assicurano una percorrenza di 25/30 km mentre la ricarica dura 5/6 ore.

Dalla Sardegna al Gargano per escursioni terapeutiche

L’idea è piaciuta all’Asl di Foggia che investe da tempo sulla terapia con gli animali (pet-therapy, ora riconosciuta per legge) e insieme al Gal Gargano puntano anche alla valorizzazione del turismo sociale nel Gargano. “Hanno acquistato una carrozza e ordinato altre due“. il progetto si chiama “Il Gargano in carrozza” e prevede laboratori con animatori, psicologici, terapisti esperti in pet-therapy curata dall’associazione Amore per la vita attraverso la pet-therapy.

La vicepresidente Ilaria Colio che ha avuto l’idea. “Un percorso che prevede il giro in carrozza, la pet-therapy con i cani, l’ortoterapia con i bambini che impareranno a seminare e raccoglieranno le piante, l’onoterapia con gli asini, parco avventura, un giro in catamarano e racconto della giornata grazie all’arte terapia“.

Sul Gargano tre carrozze per offrire il percorso alle scuole

Del progetto ne abbiamo parlato con Luigi Urbano, direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Foggia, che spiega: “L’obiettivo è dare benessere a una popolazione fragile composta da bambini e anziani soprattutto per curare i danni psicologici creati dalla pandemia. Vogliamo far vivere la magia di un territorio ricco di flora e fauna come quello del Parco del Gargano grazie anche alla pet-therapy. La carrozza elettrica ci permette una relazione improntata al benessere con il cavallo sgravato dal traino“.

Vediamo l’organizzazione del servizio: “Avremo a disposizione tre carrozze che permettono di soddisfare la richiesta di una scuola, l’equivalente di un pullman – sottolinea il dirigente sanitario -. Offriamo il giro con il mezzo, ma c’è anche l’orto botanico per l’ortoterapia, ci saranno animali selvatici come cervi, daini, mufloni, asini, capre, bufale”.

Il progetto è stato poi raccontato con un documentario che vede voce e volto narrante Michele Placido. Da ricordare l’impegno sull’elettrico del Gal Gargano che ha finanziato numerose aziende agricole, secondo la filosofia della multifunzionalità, per offrire visite ed escursioni in ebike, e-mtb e golf car elettriche.

