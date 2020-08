Elektron One, la supersportiva in arrivo nel 2021

Elektron One: questo il nome della supersportiva elettrica in arrivo l’anno prossimo. È il primo modello della tedesca Elektron Innovativ Technologien.

La nuova Casa automobilisticaè stata fondata a Francoforte nel 2017 dall’imprenditore turcoOra si presenta con la Elektron One, un modello che promette caratteristiche tecniche particolarmente performanti:

– 3 motori elettrici (1 all’avantreno e 2 al retrotreno) per 1 MW di potenza totale (in CV 1.360)

– 4 ruote motrici con tecnologia “torque vectoring”

– sospensioni attive “push-rod” di tipo racing regolabili anche manualmente

– telaio monoscocca in composito ibrido di carbonio, aramid e biofibra

– batteria da 100 kWh -con raffreddamento e riscaldamento attivo- integrata nella monoscocca

– ricarica ultrafast, dal 5% al 80% in 15 minuti

– accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 2 secondi

– velocità massima prevista da 350 km/h a 400 km/h, a seconda delle versioni

Dal 2022 della Elektron One avrà anche una versione “racing” denominata “Scuderia-E,” nata dalla partnership con l’imprenditore italiano Gianfranco Pizzuto. Grazie a questa collaborazione, l’assemblaggio sia della “One” che della “Scuderia-E” si farà con molte probabilità nella Motor Valley Italiana, dalle parti di Modena. Una decisone in tal senso verrà presa nelle prossime settimane.

Pizzuto, imprenditore con base a Merano, è un pioniere della mobilità elettrica, un nome già noto ai nostri lettori. È stato tra l’altro, un’auto sportiva ibrida plug-in, costruita in California. Ha realizzato una versione per l’Europa, con batteria potenziata, della, importata dagli Stati Uniti. Ed è stato anche ambassadorper l’Italia in occasione del lancio dell’elettrica I-Pace, nel 2018.