Electroverse, ovvero: ecco come ti “stango” alla colonnina

Cronistoria di una “stangata” alla colonnina, architettata da Electroverse (Octopus Energy) in collaborazione con il micro network Enermia. Risultato: una fattura che raddoppia da sera a mattina.

E’ successo proprio a me, che dovrei sapere a che livello di spregiudicatezza sono arrivati gli operatori della ricarica. Proprio a me che su queste pagine li ho perfino difesi quando iniziò la folle corsa al caro ricarica.

Colonnina Enermia in AC da 22kW: ho speso la folle cifra di 0,853 euro a kWh

E’ successo il 20 giugno scorso alla colonnina quick da 22 kW di via Zanolini, a Bologna, gestita da Enermia (oggi parte del gruppo e-shore) e inserita nel circuito Electroverse di Octopus Energy.

Ho caricato 33,16 kWh di energia pagando un conto di 31,50 euro. In sostanza ho speso l’astronomica cifra di 0,853 euro per kWh per ricaricare ad appena 7 kW di potenza.

Misteri della ricarica: costa meno l’ HPC

Avrei speso molto meno, e con la medesima app Electroverse, a una stazione Ionity a 350 kW (0,75 euro/kWh), a una Free to X in autostrada da 300 kW (0,83 euro/kWh) in una Ewiva da 300 kW (0,82 euro/kWh) e appena poco di più con Be Charge da 150 kW (0,88 euro/kWh).

Non parliamo nemmeno delle normali fast di Enel x (da 50 a 100 kW) che Electroverse prezza 0,63 euro/kWh. Addirittura meno della stessa app Enel x Way (0,84 euro con Pay er use basic e 0,69 euro con abbonamento premium 15). Misteri della ricarica.

Ma torniamo a bomba sulla nostra colonnina Enermia di via Zanolini. Una colonnina dimenticata e sempre deserta. Tanto che l’anno scorso un lettore ci segnalò un furbetto che la utilizzava come parcheggio quotidiano fingendo di collegarsi.

La ricarica raddoppia così: da 0,49 a kWh a 0,61 più 0,03 euro al minuto. In una notte

L’avevo appena scoperta perchè Electroverse la quotava 0,49 euro/kWh. Il prezzo migliore tra tutte le quick della zona. Infatti due ricariche il 2 e il 4 giugno erano costate rispettivamente 7,84 euro (15,95 kWh) e 5,85 euro (11,91 kWh). Stesso prezzo indicava la app il 19 giugno quando avevo deciso che l’indomani l’avrei riutilizzata.

Ma nella notte, senza nessuna notifica, ecco il blitz: il prezzo unitario schizza a 0,61 euro/kWh e…scatta anche una tariffa tempo di 0,03255 euro al minuto. Dal primo minuto.

Mi sono collegato, senza ricontrollare i prezzi, alle 18,59 del 20 giugno. Ho caricato per 5 ore e 47 minuti, alla potenza massima consentita dal mio on board charger di 7,4 kW. Conto finale 31,50 euro. I 200 km percorsi con quella ricarica mi sono costati 0,16 euro a km. Però con un 12 cilindri Ferrari avrei speso di più.

E c’è anche la mini stangata di Elli

PS: Per chi non se ne fosse ancora accorto, il circuito Elli di Volkswagen Group ha ritoccato al rialzo le tariffe del suo abbonamento Drive Highway da 14,99 euro mensili. Anche nelle stazioni dei “Preferred partners” (Ionity e Ewiva i partner italiani di cui VW è socio fondatore) la tariffa è salita da 0,50 a 0,57 euro /kWh. Buone vacanze.

