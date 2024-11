Electrip si presenta: AutoCharge e super hub di Assago

Presto il brand di ricarica Electrip diventerà iconico, almeno per gli EV driver di Milano e dintorni. Ad Assago, per l’esattezza al Business Park di MilanoFiori Nord, troveranno infatti la più grande stazione di ricarica italiana: 16 colonnine da 400 kW per un totale di 32 stalli. In totale, 6 MW di potenza disponibile, tutta al 100% green. E con una tariffa-monstre di soli 0,50 euro a kWh per gli abbonati e 0,60 per i clienti occasionali. Ma all’Autoporto Valle d’Aosta, ad Aosta, Electrip già offre un’anteprima della sua idea di hub di ricarica, per molti versi rivoluzionaria. Vaielettrico l’ha testata e ve la racconta. Partendo dalla funzionalità più distintiva: l’AutoCharge.

Di cosa si tratta? Parliamo di qualcosa di molto simile al sistema di riconoscimento automatico della vettura adottato da Tesla nei suoi Supercharger e del Plug&Charge che comincia a diffondersi grazie all’accordo fra costruttori di colonnine, altre reti di ricarica e alcune case auto. In entrambi i casi, però, l’avvio della ricarica senza tessere o app ma con la semplice connessione colonnina-auto, è riservato a poche stazioni e pochi modelli di BEV.

Il nostro test: ecco come funziona l’AutoCharge di Electrip (con ricarica HPC a 50 centesimi/kWh)

Viceversa AutoCharge di Electrip è “aperto” a tutti gli EV driver, per qualunque vettura di qualunque marca. Sfrutta infatti i normali codici di comunicazione CCS che ogni vettura adotta per dialogare con qualsiasi colonnina. E una volta conclusa la registrazione alla prima ricarica, come ci spiega e ci mostra il nostro videomaker Luca Palestini nel video qui sopra, tutte quelle successive si attiveranno semplicemente innestando il connettore nella presa di corrente del veicolo.

Ma la proposta di Electrip non si esaurisce qui. E come vedremo, non manca di ambizione. Intanto, però, facciamo le “presentazioni” con l’aiuto del Country Manager per l’Italia Giovanni Fornaro, che dalla sede di Milano guida un team di circa 60 tecnici e ingegneri. Electrip nasce da una joint venture tra il fondo di investimento inglese Wren House infrastructure (51%), controllato dal Fondo sovrano del Kuwait, e il colosso industriale turco Zorlu, con il 49%.

La storia di Electrip, dalla Turchia con furore

Zorlu è una conglomerata diversificata in molti settori (tessile, elettrodomestici ed elettronica, telecomunicazioni, energia, metallurgia, turismo) e uno dei tre maggiori gruppi della Turchia. La controllata Zorlu Energy, quotata alla Borsa di Istanbul, è uno dei maggiori produttori turchi di energia rinnovabile. Un’altra azienda del gruppo, Vestel, ha allargato le sue attività dagli elettrodomestici ai dispositivi di ricarica per veicoli elettrici.

Dal connubio fra Zorlu Energy e Vestel è nata la rete di ricarica Zes, che ha già installato 3.000 stazioni in Turchia e successivamente Electrip Global destinata allo sbarco nel resto d’Europa. Per cominciare, in Italia, Francia, Polonia, Croazia, Bulgaria e Grecia. La guida un italiano, Nicola De Sanctis, con precedenti in Edison, Iren, Eon Italia e Acquedotto pugliese.

Annunciando l’anno scorso il progetto Assago, De Sanctis spiegò che l’ investimento, «al momento sovradimensionato», sarà tuttavia per Electrip una sorta di bandiera collocata «in un punto di passaggio importantissimo» all’incrocio fra le grandi direttrici Milano-Genova, e quella che passa da Francia e Svizzera per arrivare a Roma. L’hub sarà inaugurato a breve. Disporrà di ampie aree verdi, e ogni metro quadrato costruito sarà ambientalmente compensato da verde pubblico e vegetazione che schermerà le cabine di trasformazione.

Oltre alla rete di ricarica pubblica ad altissima potenza, preferibilmente ubicata presso centri commerciali e grandi strutture di ospitalità, Electrip è già presente con installazioni semi pubbliche o private per la clientela B2B, B2C, e per le pubbliche amministrazioni. Ed è intenzionata a partecipare alle prossime gare per l’elettrificazione delle stazioni di servizio sulla rete autostradale.

