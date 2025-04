Electrip raddoppia a Carpi: 10 HPC a 0,50

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Electrip raddoppia a Carpi: altre 10 colonnine di ricarica, questa volta HPC, a 0,50 euro al kWh. Ora serve l’attivazione, mai velocissima in Italia, segnala Eugenio. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Electrip raddoppia a Carpi, prezzi 0,50 euro/kWh

“C ari amici di Vaielettrico, dopo aver installato ben 10 prese di ricarica AC 22 kW all’interno del parcheggio coperto del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi (MO), Electrip continua la sua espansione installando ulteriori 10 colonnine HPC nel parcheggio esterno del centro commerciale!

Allego alcune foto e una vista aerea da Google Maps con l’esatta ubicazione della nuova stazione HP. E ricordo che al momento Electrip pratica un prezzo assolutamente concorrenziale di 0,50 €/kWh a entrambe le sue colonnine AC e HPC. Attivando poi la convenzione con l’app TariffEV, si ottiene uno sconto del 7% che porta il prezzo ad un quasi imbattibile 0,46 €/kWh sia in AC che in HPC “ .

È la terza stazione HPC nel raggio di 3 km, solo l’attivazione…

“ La nuova stazione HPC di Electrip è ancora in costruzione. E quindi passeranno ancora molti mesi (come purtroppo sappiamo… 🤬) prima di essere attivata. Ma quando sarà attiva, si troverà ad essere la terza stazione HPC nel raggio di 3 km dal casello di Carpi dell’A22. Portando il numero nell’area a ben 18 colonnine HPC per 22 prese totali – vedi le schermate da Google Maps.

In Italia lo sviluppo della mobilità elettrica è sicuramente lento. Ma, almeno per quanto riguarda l’infrastruttura di ricarica “non a controllo statale”, possiamo senz’altro affermare dire con il supremo Galileo Galilei che ‘eppur si muove!’. Cari saluti “ .. Eugenio Davolio (Carpi, MO)