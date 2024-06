Electrip, primo hub di ricarica HPC (10 stazioni) in Val d’Aosta

Dieci stazioni di ricarica, ciascuna da 180 kW di potenza, per il primo hub High Power Charging (HPC) firmato da electrip. E’ stato inaugurato il 25 scorso presso l’Autoporto Valle d’Aosta.

Nata in UK dalla collaborazione tra Wren House Infrastructure LP (WH) e l’azienda energetica turca Zorlu Enerji, electrip (qui il sito) ha realizzato finora 600 stazioni di ricarica fra Polonia, Francia, Grecia, Bulgaria, Montenegro, Croazia e Turchia. E’ già presente anche in Italia dove ha avviato la costruzione di 70 stazioni di ricarica ad alta potenza e 92 colonnine in 7 località. Entro la fine dell’anno disporrà di 30 siti con 226 stazioni di ricarica e 322 colonnine ad alta potenza.

Autoporto Valle d’Aosta, snodo strategico dei turisti elettrici sulla via del Traforo del Bianco

La posizione strategica della nuova stazione HPC nell’Autoporto Valle d’Aosta, in prossimità dell’uscita autostradale Aosta Est, si rivolge in particolare ai turisti in transito da e verso il Traforo del Monte Bianco. Consentirà ai proprietari di veicoli elettrici di ricaricare in circa 25 minuti, in un luogo particolarmente adatto e dotato di vari servizi.

Un valore aggiunto anche per la Regione, come ha sottolineato diurante la cerimonia di inaugurazione il presidente Renzo Testolin. «Con l’installazione di queste stazioni di ricarica – ha dichiarato -, si dà un chiaro segnale dell’impegno a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, un settore che è una delle principali fonti di inquinamento nella nostra regione».

Il focus di electrip sull’Italia: 40 milioni di investimenti quest’anno per 226 stazioni HPC

Nicola de Sanctis, Chairman di electrip Global, ha promesso un forte impegno finanziario e industriale in Italia, dove «la rete di ricarica ha visto una notevole crescita negli ultimi anni, ma c’è ancora molto lavoro da fare per soddisfare la crescente domanda di soluzioni efficienti e affidabili».

In un’ intervista al “Sole 24 ore” il manager ha dichiarato che electrip investirà 500 milioni di euro in Ue di qui al 2027. Di questi, 40 solo in Italia quest’anno.

Grazie a un accordo con la società di sviluppo immobiliare Brioschi costruirà ad Assago la più grande stazione di ricarica europea. Avrà 16 colonnine da 400 KW e ognuna potrà servire due auto, quindi 32 contemporaneamente.

