Electrip in A4 con due stazioni: Settimo Sud e Novara Sud







Electrip in A4 con due nuove stazioni di ricarica in arrivo: una è a Settimo Sud e l’altra è a Novara Sud, entrambe in direzione Milano.

Electrip in A4, ricariche da Torino in direzione Milano

Le ricariche nelle due aree di servizio Settimo Sud (nel tratto torinese) e Novara Sud erano inserite nel bando indetto da SATAP per l’autostrada A4 Torino-Milano. Dell’aggiudicazione ha dato notizia la stessa Electrip, parlando di “un nuovo passo nella crescita della rete in Italia. I nuovi hub di ricarica si aggiungono a quelli già aggiudicati nei bandi indetti da ASPI – Autostrade per l’Italia. Rafforzando la presenza del network a livello nazionale e internazionale”. Quel che conta per gli automobilisti elettrici è che ricaricare lungo le autostrade italiane è sempre più facile, oltre che rapido. Già a fine marzo, secondo l’ultimo aggiornamento di Motus-e, i punti di ricarica sulle autostrade avevano raggiunto quota 1.461 unità (dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023).

Autostrade italiane: colonnine in metà delle aree di servizio

Di queste 1.481 stazioni di ricarica, l’87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Oggi più della metà delle aree di servizio autostradali è dotata di postazioni per la ricarica. Ma, secondo Motus-e, occorrerebbe una netta accelerazione sui bandi di gara da parte dei concessionari in grave ritardo nel processo di infrastrutturazione. Una dilatazione dei tempi che l’associazione guidata da Fabio Pressi definisce incomprensibile. E che ha impedito all’Italia di centrare gli obiettivi previsti dal Regolamento europeo AFIR (raggiunti al 90%). Con il rischio che venga aperta l’ennesima procedura di infrazione ai danni dell’Italia.

Q&A

D. Quanto costa ricaricare in autostrada?

R. Non c’è un prezzo unico, dipende dal singolo operatore e dalla card o app di cui si dispone. Alcune stazioni (come Free to X, la rete più estesa) accettano anche il pagamento con carta di credito.

D. Quanto tempo occorrre per un rifornimento?

R. Dipende da diversi fattori. Trattandosi comunque di ricariche veloci per l’87% delle colonnine, in genere non si aspetta più di mezz’ora.