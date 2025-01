Electrip ha acceso il super hub di Assago: 16 colonnine da 400 kW

L’inaugurazione ufficiale sarà il 31 gennaio, ma il super hub di ricarica Electrip di Assago è già in funzione. L’avviso è arrivato ieri a tutti gli abbonati con una notifica.

La stazione si trova al Business Park di MilanoFiori Nord ed è la più grande stazione di ricarica italiana: 16 colonnine da 400 kW per un totale di 32 stalli. Può contare su una potenza disponibile di 6 MW, tutta al 100% green. E con una tariffa-monstre di soli 0,50 euro a kWh per gli abbonati e 0,60 per i clienti occasionali.

Come Vaielettrico ha già raccontato, l’App di Electrip consente di attivare la ricarica con tecnologia AutoCharge. In pratica, gli utenti potranno collegarsi alle colonnine senza nessuna procedura di autenticazione-attivazione. Basterà la registrazione alla prima ricarica, dopodiché ad ogni altro rifornimento l’auto verrà riconosciuta automaticamente dal software del caricatore al momento del collegamento. Come oggi avviene nei Tesla Supercharger con tutti i veicoli del marchio.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 31 gennaio a partire dalle 14.30. Al termine della cerimonia ufficiale, dalle 15.30 alle 18.30 tutti gli automobilisti elettrici presenti potranno ricaricare l’auto gratuitamente.

