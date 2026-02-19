Electrip e CityZ integrano ricarica e smart parking. Sensori anti abusi in tempo reale







Electrip e CityZ annunciano una collaborazione strategica per integrare infrastrutture di ricarica e sistemi di smart parking basati su sensori IoT. Il primo progetto è già operativo a San Mauro Torinese e punta a rendere più efficiente l’uso degli stalli, riducendo tempi di ricerca e occupazioni improprie.

L’accordo nasce con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura di mobilità green più efficiente e orientata all’utente, in cui colonnine e gestione digitale dei parcheggi lavorino in sinergia.

Sensori IoT per monitorare in tempo reale gli stalli

Electrip è un operatore attivo nello sviluppo e gestione di reti di ricarica in ambito urbano e lungo i grandi assi di traffico europei. CityZ è la startup italiana che ha sviluppato un sistema di monitoraggio dei parcheggi basato su sensori intelligenti e tecnologie IoT, in grado di integrare dati in tempo reale nelle piattaforme di gestione della mobilità.

L’integrazione tra le parti porta così alla nascita di una soluzione che consente di:

– monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli e delle colonnine.

– ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti.

– inviare alert in caso di occupazioni illecite o anomalie.

– raccogliere dati utili per la pianificazione urbana e stradale.

Si tratta di un esempio concreto di come la combinazione tra infrastruttura fisica e layer digitale possa nei fatti migliorare l’esperienza degli utenti. Riducendo i tempi di ricerca del punto di ricarica e aumentando l’efficienza operativa per gestori e amministrazioni locali.

Oltretutto, in un contesto come quello italiano dove l’occupazione abusiva degli stalli EV rappresenta ancora un problema diffuso, la componente di monitoraggio digitale può fare la differenza tra un’infrastruttura installata e una realmente fruibile.

Primi test e autostrade nel mirino

La prima implementazione congiunta è partita a San Mauro Torinese, alle porte di Torino. Qui gli smart sensor di CityZ sono stati integrati nell’ecosistema Electrip per monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli di ricarica.

Nei prossimi mesi la collaborazione sarà estesa anche lungo la rete autostradale italiana. Qui l’integrazione tra sensori smart e punti di ricarica potrebbe assumere un valore ancora più strategico, soprattutto in vista della crescita dei veicoli elettrici in ambito professionale.

Un modello scalabile per la mobilità data-driven

La partnership tra Electrip e CityZ si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile e intelligente, dove infrastrutture e dati convergono in un ecosistema integrato. Non solo ricarica, dunque, ma gestione dinamica degli spazi, analisi dei flussi e pianificazione basata su evidenze.

Per il mercato italiano dell’elettrico, ancora in fase di maturazione, modelli di questo tipo possono rappresentare un acceleratore concreto. L’obiettivo dichiarato è creare soluzioni interoperabili, replicabili su scala nazionale ed europea. La sfida, ora, sarà passare dalla sperimentazione locale alla diffusione sistemica.

