Electrify Corsica al via con i Suv cinesi Aiways a noleggio

Electrify Corsica al via con centinaia di Suv elettrici cinesi Aiways U5. L’operazione è curata da Filippi Auto, la società che rappresenta Hertz sull’isola.

Electrify Corsica, per rendere l’isola più sostenibile

La notizia è stata anticipata dal sito Automobile Propre (qui l’articolo), che parla di un progetto per fare della Corsica “un fulcro della mobilità sostenibile“. Per dare il suo contributo, Filippi Auto vuole convertire la sua flotta all’elettrico almeno al 70% entro il 2022. La sorpresa sta nel modello scelto per raggiungere l’obbiettivo: l’Aiways avrà nell’isola il suo debutto europeo, dato che le vendite nel vecchio Continente (solo on-line o in grandi store tipo Unieuro) apriranno tra qualche settimana.

Interrrogato sui motivi alla base della partnership con Aiways, il Direttore generale della società corsa, Jean Noel Filippi, ha citato « la qualità e le prestazioni dell’U5 ». Ma probabilmente ha giocato anche il prezzo, che si annuncia molto competitivo per un Suv di queste dimensioni. Aiway è una marca creata appena tre anni fa, nel 2017. Fa parte del grande gruppo cinese SAIC, con altri brand come l’inglese MG e Maxus.

Un Suv con batterie da 63 kWh e oltre 300 km di range

Lungo 4,68 metri (quasi come una BMW X3), l’Aiways U5 ha un motore da 140 kW di potenza, sull’asse anteriore. Coppia massima: 315 Nm, con cui accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi. Il pacco-batterie ha una capacità di 63 kWh ed è sviluppato da CATL, uno dei grandi produttori cinesi. La ricarica dal 30 all’80%, secondo il costruttore, può avvenire in 27 minuti. L’autonomia dichiarata è di 460 km, ma secondo l’omologazione NEDC. Si può parlare, quindi, di un range reale di 300-350 km.

Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma si parla di un listino che parta al di sotto di 40 mila euro, competitivo per un Suv di questa taglia. L’Aiways U5 non è comunque l’unico Suv elettrico in cinese. L’anno prossimo sarà in vendita anche da noi il Byton M-Byte,costruito da un’altra start-up, la Byton, con sede a Nanchino.