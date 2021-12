Electrify America: già 140 le stazioni di ricarica con accumulo

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—

Il CEO italiano di Elettrify America Giovanni Palazzo sostiene che il prelievo dell’energia dai Powerpack anzichè dalla rete, anche se solo per brevi periodi, può ridurre notevolmente i costi dell’energia elettrica e facilitare la ricarica CC ultraveloce in luoghi in cui altrimenti potrebbe esserei. Infatti gliche le utility impongono nei momenti di picco per alcune utenze arrrivano a.Mentre la produzione elettrica di base sta sempre più spostandosi verso le rinnovabili, riducendo la necessità di centrali elettriche inquinanti, la risposta alla domanda di picco avviene sempre attivando centrali a combustibili fossili. Ad oggi l’accumulo di Electrify America ha già sopperito alla richiesta in oltre 190 eventi. In questo modo ha spostato oltre 125 MWh di energia di punta verso la produzione a bassa intensità di carbonio.In futuro, con l’evolversi delle normative sui servizi pubblici e dei mercati dell’energia, Electrify America aspira adalle sue stazioni di ricarica con accumulo di energia.