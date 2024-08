Electrify America dice stop al “pieno”: ricarica massima all’85%

Electrify America introdurrà un sistema automatico di blocco della ricarica nelle sue stazioni ultrafast al raggiungimento dell’85% di carica. E dopo 10 minuti scatterà una penale da 40 centesimi di dollaro al minuto.

Il colosso Usa delle colonnine (gestisce in tutto 4.250 fast charger) vuole evitare agli automobilisti elettrici un nuovo tipo di ansia definita “Charge hogs“: quella da “attesa per la colonnina occupata“.

“Impedire le ricariche troppo prolungate”

Il fenomeno è in forte aumento, con la diffusione delle auto elettriche in America e le prime giornate di traffico da bollino nero sulle grandi direttrici interstatali. Così Robert Barrosa, presidente di Electrify America, ha deciso di intervenire “per impedire che i fast charger siano utilizzati per ricariche prolungate“. In un’intervista alla CNN ha aggiunto che i conducenti spesso vogliono “riempire tutta la batteria, anche se potrebbe non essere necessario“.

Come tutti gli automobilisti elettrici sanno bene, una volta superata la soglia dell’80% della capacità della batteria la velocità di ricarica si riduce in progressione geometrica. Tanto che raggiungere il 100% può richiede un tempo anche doppio rispetto a quello necessario per passare dal 10 all’80%.

Nessun problema se in ogni stazione restano alcune colonnine libere e disponibili: chi ha tempo da perdere farà il “pieno” senza danneggiare altri. Ma se, come sempre più spesso accade, tutte le colonnine di una stazione sono occupate, si formano code e si rischiano significative perdite di tempo. Con relative discussioni.

Senza contare che secondo le statistiche anche in America un caricatore su cinque è indisponibile perchè fuori servizio.

Come scrive il magazine Carscoops, Electrify America introdurrà il blocco della ricarica all’85% in via sperimentale in 10 delle sue stazioni californiane più trafficate.

Ma c’è anche chi critica la decisione e pensa che sia finalizzato soltanto ad aumentare i ricavi. Secondo Joel Levin, direttore esecutivo di Plug in America, la maggior parte degli automobilisti carica già la propria auto solo all’85%. “Non penso che questa regola farà una grande differenza _ ha detto in un’intervista a Fortune – Questo forse inciderà un po’ sul margine, ma non penso che sia una regola irragionevole e che influenzerà solo una manciata di persone“.

Negli Usa tutti i nodi della ricarica vengono al pettine