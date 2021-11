Electricity Market Report: i nodi della decarbonizzazione a Polimi

La quinta edizione dell’Electricity Market Report redatto dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano sarà presentata il 25 novembre dalle 9.30 alle 13.30 in modalità mista, con obbligo di registrazione a questo indirizzo.

Il report mette a fuoco due temi “caldi” della decarbonizzazione del sistema elettrico: il processo di apertura del Mercato per i Servizi di Dispacciamento (MSD) e la diffusione delle configurazioni emergenti per la condivisione dell’energia relative agli Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ed alle Comunità energetiche. In particolare, saranno analizzati:

-il quadro delle politiche comunitarie e nazionali per la decarbonizzazione del sistema elettrico;

-l’andamento dei mercati elettrici nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021;

-il processo di “apertura” del MSD;

-l’evoluzione del quadro normativo-regolatorio nazionale in tema di autoconsumo collettivo e comunità energetiche;

-i primi progetti in Italia in tema di autoconsumo collettivo e comunità energetiche. Il programma: tre presentazioni e tre dibattiti Ore 9:30: Apertura dei lavori Umberto Bertelè, School of Management Politecnico di Milano. Ore 09.45: presentazioni dell’Electricity Market Report e tavole rotonde. 1° Presentazione: “Verso un sistema elettrico sempre più decarbonizzato: a che punto siamo?” Simone Franzò, School of Management, Politecnico di Milano. 1° Tavola rotonda — Modera Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano. Intervengono: ERG — Mariuccia Barresi, Responsabile Market & Infrastructures Regulation; INTESA SANPAOLO — Giuseppe Dasti, Responsabile desk Energy & Utilities – Direzione Sales & Marketing Imprese. DYNAMO — Francesca Galante, Business Development Manager. TEON — Riccardo Azzoni, Responsabile strategie e analisi di mercato 2° Presentazione: “L’evoluzione tecnologica e normativo-regolatoria a supporto della decarbonizzazione: le UVAM e gli altri progetti pilota per l’apertura del MSD“– Simone Franzò, School of Management, Politecnico di Milano 2° Tavola rotonda – Modera Antonio Lobosco, Energy & Strategy, Politecnico di Milano. Intervengono: ALGOWATT — Michele Palanza, Head Of Sales Green Energy Utility; CGT — Alessandro Borin, Responsabile Offerta Servizi Cogenerazione; HIGECO ENERGY — TBD; MAPS S.p.A. — Paolo Gangemi, Product Manager. 3° Presentazione: “L’evoluzione dei modelli di business a supporto della decarbonizzazione: l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche“