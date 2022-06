Electric&hybrid Marine ad Amsterdam (21/23 giugno)

A Electric&hybrid Marine si fa sul serio. L’appuntamento più tecnico e professionale per conoscere gli sviluppi e gli scenari della nautica elettrica mondiale si terrà dal 21 al 23 giugno ad Amsterdam. Pieno di espositori e tanti italiani a mostrare i loro prodotti.

Amsterdam vale un viaggio anche solo per conoscere gli sviluppi della città sull’acqua che è vicina alla elettrificazione del trasporto pubblico con gli autobus ma pure sull’acqua dove si tende al traguardo della decarbonizzazione dei traghetti e delle barche.

I canali sono più mansueti rispetto all’acqua della Laguna veneziana, differenze evidenti e difficoltà maggiori in Italia dove però si è “pigri di testa” come cantava Giovanni Lindo Ferretti. Fino ad impedire una sperimentazione utile a tutti con l’attraversamento di una barca turistica in Ztl – quindi osservabili ogni giorno consumi e autonomia (leggi qui).

Tutti gli italiani ad Amsterdam

Tra gli espositori italiani si nota una discreta pattuglia. Ci sono le realtà più strutturate. A iniziare da Transfluid che grazie alla controllata olandese Bellmarine gioca in casa. Nei canali la gran parte dei motori sono, anche se indirettamente, “italiani”. Recentemente l’azienda di Gallarate ha presentato il nuovo sistema di propulsione con piede poppiero che eroga 350 hp al motore a magneti permanenti con potenza di 260 kW a 2300 rpm.

Un’altra presenza importante è quella di Sealence che produce i motori Jet DeepSpeed che si sono visti in acqua anche all’Idroscalo di Milano prima dell’arrivo sul mercato. Una presenza quella dell’azienda del Ceo William Gobbo che mira ad espandere la sua presenza internazionale e far conoscere l’innovativo sistema di propulsione.

Presente anche Solbian con i suoi pannelli solari che nascono in acqua visto che il fondatore dell’azienda è il velista oceanico Giovanni Soldini (leggi qui). Una presenza importante è quella del gigante Fincantieri in particolare Fincantieri SI, in collaborazione con Vard Electro, sarà presente con uno stand per presentare i suoi servizi oltre a quelli offerti da Power4Future, la nuova società nata dalla joint venture con Faist Electronics. Le novità includono: sistemi di propulsione elettrica ibrida, Cold Ironing per i porti e BESS per diverse applicazioni.

Non solo motori

Non solo costruttori di motori come conferma la presenza di Ant Topic, azienda con esperienza nel trasporto merci e nella gestione e manutenzione delle navi. E’ consociata con Marfin Management SAM, quindi coinvolta nello sviluppo, installazione e gestione di progetti solari. Una storica azienda è Cima 1915 che ad Amsterdam presenta il sistema di propulsione Deigma pod. Questa la descrizione: “Un propulsore e un’elica di prua due in uno. Un sistema con motore brushless AC offre una versione salvaspazio entrobordo“.

La squadra italiana vede anche la presenza di CMD che presenta: “Il sistema ibrido BHS applicabile a tutti i tipi di motori, che consente la navigazione in tutte le aree marine dove il rispetto dell’ambiente richiede silenziosità e zero emissioni“. EDN progetta e produce caricabatteria di bordo e convertitori per veicoli elettrici e ibridi. Punta sull’idrogeno H2Boat di Thomas Lamberti di cui abbiamo scritto tempo fa. Ad Amsterdam presenta l’energy pack H2Boat dedicato all’alimentazione ad idrogeno.

Non si occupa solo di nautica il Laboratorio Elettrofisico che conta 2.000 clienti in tutto il mondo e si occupa di “magnetizing and magnetic measurement systems”. Arriva da Genova M.E.S. Molecular Energy Systems che si basa sulla gestione ambientale dell’acqua di mare nell’industria navale.

Per le batterie il gigante Nidec

Un altro gigante è Nidec che si presenta a Nidec così: “Un fornitore di sistemi di accumulo di energia in Europa con oltre 1 GWh in funzione in tutto il mondo. Mega yacht, traghetti e merci sono dotati di sistemi di accumulo di energia Nidec“. Chiude il gruppo italiano Zuccato Energia che progetta e realizza sistemi ORC (Organic Rankine Cycle) “per trasformare il calore generato da processi industriali, motori e fonti rinnovabili in energia elettrica ad alta efficienza“. Quasi italiani ma con una forte presenza in Italia Aquasuperpower dove stanno installando stazioni di ricarica nelle località esclusive della costa e dei laghi nazionali.

Presenti i maggiori marchi della nautica elettrica mondiale ad iniziare da Torqeedo, poi Vard, Rolls-Royce Solutions GmbH, Roboat, Proton, Molabo, Kreisel, Evoy, ePropulsion, e’dyn, Danfoss, ABB. Più tanti altri. Da non perdere le tante conferenze organizzate con relatori da ogni angolo del pianeta.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —