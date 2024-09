Electric Yachting: A Como il 29 settembre, premio a Mercury

Electric Yachting ritorna domani (29 settembre) sul lago di Como. Evento dedicato alla nautica elettrica. E dal Salone di Genova premio a un motore elettrico: il Design Innovation Award a Avator 75E e 110E di Mercury Marine.

Electric Yachting sul lago di Como

L’appuntamento è fissato domani a Villa d’Este, il noto albergo di Cernobbio, dove si ripete Villa d’Este Style – Electric Yachting.

Siamo all’edizione numero quattro. La manifestazione si basa anche sull’esperienza maturata in questi ultimi quattro anni grazie all’uso quotidiano delle barche elettriche presenti nella flotta di Villa d’Este.

Electric Yachting è anche merito del Cantiere Ernesto Riva, ne abbiamo scritto più volte (leggi qui), che da anni ha investito sull’elettrificazione delle barche che costruiscono da oltre tre secoli. Per saperne di più clicca sul link.

Mercury premiato per l’elettrico

Gli ultimi fuoribordo elettrici Mercury Marine Avator 75E e 110E, sono stati premiati con il Design Innovation Award durante il Salone Nautico di Genova. Un buon apprezzamento per la multinazionale che pur restando sul termico ha investito sulle emissioni zero con cinque unità.

IL VIDEO SU AVATOR

Il riconoscimento per i due modelli Avator è arrivato nella categoria Boating Equipment and Components. La motivazione: eccezionale innovazione, originalità nel design e sostenibilità, più nel dettaglio: «Un design di prodotto elegante che indica la visione futura della propulsione».

Facundo Onni, presidente di Mercury Marine Europe, Middle-East & Africa: «Ricevere il Design Innovation Award per Avator 75E e 110E è una testimonianza del nostro impegno nel superare i confini della tecnologia di propulsione».

Avanti tutta con le emissioni zero. «Questi motori elettrici racchiudono la nostra visione del futuro della propulsione marina e siamo entusiasti di essere stati premiati per i nostri sforzi». Come abbiamo visto a Genova (leggi qui) pur con la maggioranza dei motori a propulsione termica c’è spazio di mercato anche per l’elettrico.

